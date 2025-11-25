Emiten orden de arresto contra la copropietaria del Miss Universo, Anne Jakrajutatip

Suscríbete a nuestros canales

En medio del caos que se vive en la Organización Miss Universo tras la victoria de la mexicana, Fátima Bosch, un nuevo escándalo sale a la luz y esta vez incluye a su copropietaria, Anne Jakrajutatip.

La tailandesa, quien no dio señales de vida en la edición de este año debido a fuertes problemas con la organización, está siendo acusada de fraude por casi un millón de euros, según revelaron fuentes oficiales.

¿Por qué persiguen a Anne Jakrajutatip?

El tribunal de Bangkok South Kwaeng confirmó que la orden se giró después de que Anne faltara a una audiencia clave, lo que derivó en su persecución legal.

Las acusaciones se centran en irregularidades contables y se le acusa de “cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas” en los estados financieros de JKN Global Group, el conglomerado mediático que ella lidera.

Además, durante el primer trimestre de 2024, cuando JKN vendió el 50% de las acciones de Miss Universo al empresario mexicano, Raúl Rocha, se le reprocha no mantener registros contables “completos, precisos y veraces”.

La mujer detrás del imperio

Conocida simplemente como “Anne”, Jakrajutatip no es una desconocida. Fue directora de JKN hasta junio, y según Forbes es una de las mujeres transgénero más ricas del mundo.

Se hizo con Miss Universo en octubre de 2022, cuando su compañía compró la franquicia por 20 millones de dólares.

Sin embargo, su salida de la dirección de JKN coincide con investigaciones regulatorias. La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia, ya había abierto pesquisas contra ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

Algunos medios acusan que podría haber abandonado Tailandia para evitar el proceso, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Por si fuera poco, su perfil ha sido eliminado del sitio de JKN, una señal más de que algo muy grande está en juego.