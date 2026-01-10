Resultados de la jornada de este viernes en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Hoy es viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo sabían. Por esa razón, hubo una gran cantidad de buenos batazos en la jornada de este 9 de enero y a continuación, podrás cómo quedaron los resultados en los dos recintos donde se jugó pelota.

En esta fecha, las Águilas del Zulia obtuvieron su primer día libre de los playoffs y hubo pelota nuevamente en las ciudades de Margarita y Valencia, con dos encuentros de muchas carreras.

Cardenales sigue invicto:

En el primer desafío de la jornada, la ofensiva de Cardenales de Lara castigó sin piedad a los brazos de Bravos de Margarita, para superarlos cómodamente con pizarra de 13 carreras por 6.

De esta semana, se mantienen invictos y lucen con mucha solides,tras los primeros tres compromisos del "todos contra todos".

Caribes reparte batazos a domicilio:

Por su parte, los Caribes de Anzoátegui le propinaron una paliza con marcador final de 10 carreras por 4 a los Navegantes del Magallanes en el José Bernardo Pérez, apoyados en cuadrangulares de: Diego Infante, Romer Cuadrado y Jesús Sucre respectivamente.

De esta manera, los orientales están jugando nuevamente para .500 (2-2), mientras que a los "Turcos" se les sigue haciendo esquiva la primera victoria de los playoffs y su balance quedó en 0-3.