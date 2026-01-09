LVBP: José Pirela encuentra su mejor versión y se convierte en la grúa de Águilas

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia lograron el resultado más difícil de conseguir en este Round Robin. A punta de batazos, el equipo dirigido por Lipso Nava derrotó este jueves 8 de enero a los Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta, para así lograr dividir en la siempre complicada serie en la Isla, y sumar además su segundo éxito de este todos contra todos.

El equipo zuliano fue un auténtico vendaval ofensivo en tres innings específicos, en los que lograron prender la maquinaria y anotar nada más y nada menos que 11 carreras. Si bien casi todo el lineup destacó, hubo un toletero que supo brillar un poco más que el resto: José Pirela.

De manera sensacional, el veterano jardinero de las Águilas respondió para la causa de los suyos, al conectar tres inatrapables en cinco turnos al bate, para impulsar tres de las 11 anotaciones de los suyos. Además, con este gran rendimiento, Pirela tomó el liderato del renglón de carreras impulsadas en lo que va de Round Robin, y se alza como el bate más importante del Zulia.

José Pirela, la grúa del Round Robin

Con sus tres carreras remolcadas ante Bravos de Margarita, José Pirela alcanzó las cuatro empujadas en tres compromisos del todos contra todos en la LVBP, cifra con la que se alza momentáneamente como líder de toda esta instancia.

"El Águila Negra" supera, de momento, a otros seis peloteros que tienen tres impulsadas en lo que va de esta postemporada, grupo en el que se incluye a Simón Muzziotti, compañero de Pirela en el equipo rapaz.

Además, José Pirela se convirtió en tan solo el jugador número 47 en toda la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en alcanzar las 60 RBI en postemporada, y también en el segundo jugador en impulsar 50 carreras en esta etapa de la campaña con el uniforme de las Águilas. Sin duda, un nombre histórico de nuestra pelota en instancias decisivas.