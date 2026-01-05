LVBP: José Pirela, el nuevo estandarte histórico de las Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de José Pirela ha quedado grabado con letras de oro en los libros de historia del béisbol venezolano. El veterano jugador, apodado cariñosamente por la afición como el "Águila Negra", ha alcanzado una marca que lo consagra como el pelotero con mayor presencia en la fase decisiva del campeonato para la organización zuliana.

Superando a las leyendas

Hasta antes de este hito, el récord de más playoffs disputados con el equipo era un empate técnico entre figuras icónicas del club. Pirela logró romper la paridad que mantenía con tres nombres históricos:

Orlando "El Pepita" Muñoz: Infielder y referente de los años 90 y 2000.

Lino Connell: Versátil jugador y figura emblemática del equipo.

José Solarte: Relevista clave en la historia del bullpen rapaz.

Al alcanzar su décima postemporada, Pirela se despega de este grupo selecto para reclamar la cima en solitario de este departamento estadístico.

El valor de la jerarquía en el nido

La hazaña de José Pirela llega en un momento crucial para las Águilas del Zulia. El pelotero, que cuenta con amplia experiencia en Grandes Ligas y en el béisbol asiático (KBO), ha sido el pilar fundamental en la reconstrucción del equipo en la ultima decada.

Liderazgo dentro y fuera del campo: Su presencia en el lineup no solo aporta potencia con el madero, sino que sirve de guía para los nuevos prospectos de la organización.

Factor postemporada: En estas instancias, Pirela ha sido históricamente un bateador oportuno. Su capacidad para rendir bajo presión fue determinante, por ejemplo, en la obtención del título de la temporada 2016-2017, donde las Águilas rompieron una sequía de 17 años sin campeonatos.

Sentido de pertenencia: A diferencia de otros jugadores de su calibre que suelen limitar su participación en la liga invernal, Pirela ha manifestado constantemente su compromiso con la plaza marabina, asistiendo incluso en años donde su carga física en el exterior ha sido elevada.