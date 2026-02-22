Alineaciones probables del Barcelona frente al Levante de la jornada 25 de LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El Spotify Camp Nou será este domingo el escenario de un duelo crucial para el FC Barcelona, que recibe al Levante UD (11:15 am hora de Venezuela) con la misión urgente de frenar su racha negativa. Tras encadenar dos derrotas consecutivas.

El conjunto dirigido por Hansi Flick se encomienda al regreso de sus piezas clave para retomar el pulso de LaLiga y recuperar el liderato, actualmente en manos del Real Madrid.

El factor Pedri y la reestructuración táctica

La noticia más esperada para el barcelonismo es el alta médica de Pedro González 'Pedri'. El volante canario, ausente desde enero, es considerado por el cuerpo técnico como el motor indispensable para corregir los problemas de posicionamiento y creación que han lastrado al equipo en las últimas jornadas.

Aunque no se perfila como titular, Flick confirmó que contará con minutos para ayudar a un equipo que ha lucido "destensado" y desestructurado en defensa. Asimismo, el retorno de Marcus Rashford amplía las variantes ofensivas de un Barça que solo cuenta con las bajas de Andreas Christensen y Gavi.

Un Levante necesitado ante el fortín culé

Por su parte, el Levante de Luís Castro aterriza en la ciudad condal en una situación límite. Penúltimo en la clasificación y a siete puntos de la salvación, el equipo granota buscará su primer resultado positivo histórico en el feudo azulgrana, donde acumula 16 derrotas en igual número de visitas.

El técnico visitante deberá recomponer su once debido a las bajas de Pablo Martínez, Brugué y el sancionado Kervin Arriaga, apostando probablemente por un bloque bajo y transiciones rápidas para castigar la adelantada zaga local.

Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Fermín o Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.



Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez o Pampín, Raghouber, Olasa, Tunde, Carlos Álvarez, Paco Cortés e Iván Romero.



Árbitro: Javier Alberola Rojas (c. castellano-manchego).



Estadio: Spotify Camp Nou.