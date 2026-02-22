Dos venezolanos resaltan en este poderoso top 5 de peloteros latinos

Suscríbete a nuestros canales

Superar los 100 cuadrangulares en las Grandes Ligas es una tarea complicada y ni hablar de lo constante que hay que ser, para sobrepasar la barrera de los 300. Por esa razón, solamente hay cinco peloteros latinos activos que han superado esa cifra redonda, incluyendo a un par de venezolanos.

Estos dos jugadores nativos del país, son Eugenio Suárez y Salvador Pérez, un par de ejemplos de superación campaña tras campaña. Uno, adaptándose sin inconvenientes a cada uno de los conjuntos con los que recibió la oportunidad de seguir dando largos batazos y el otro, liderando a un equipo que ha pasado por altos y bajos, pero donde su capacidad de producción se ha mantenido, siendo campeón de la Serie Mundial en 2015.

Cinco latinos activos superan los 300 bambinazos:

Además de estos dos venezolanos, quienes cierran la lista, el resto del top 5, lo completan dos domimicanos y un puertorriqueño. El líder es el tercera base de los Padres de San Diego, Manny Machado.

Por su parte, el otro slugger quisqueyano es el ambidiestro Carlos Santana y el boricua, es Nolan Arenado. Cómo dato curioso de este poderoso top 5, tres son antesalistas y dos juegan en la inicial y la receptoría.

Top 5 de peloteros latinos activos con más jonrones:

Manny Machado: 369 jonrones Nolan Arenado: 353 jonrones Carlos Santana: 335 jonrones Eugenio Suárez: 325 jonrones Salvador Pérez: 303.

Otro dato curioso, es que Machado es el más joven de esta lista, tras contar con 33 años y podría ser el primero en llegar a los 400 estacazos de vuelta completa, si logra sacar más de 30 pelotas en este 2026.