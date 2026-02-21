Muere Willie Colón a los 75 años, leyenda de la salsa

Suscríbete a nuestros canales

La salsa está de luto por la lamentable muerte de Willie Colón a los 75 años, luego de estar hospitalizado en un hospital de Nueva York desde el 18 de febrero por problemas respiratorios.

A través de un comunicado sus familiares informaron la triste noticia que embarga de luto al género. El intérprete de “El gran varón” falleció esta mañana rodeado de sus seres queridos.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, se lee en el comunicado en Facebook.

