Shohei Ohtani y la normalización de lo imposible: proyección para la temporada 2026

Lo que hace una década parecía una reliquia de los tiempos de Babe Ruth, hoy se ha convertido en la rutina anual de un solo hombre. Shohei Ohtani, el prodigio de los Dodgers de Los Ángeles, encara la nueva campaña con proyecciones que desafían la lógica del béisbol moderno. Según los últimos datos de FanGraphs, Ohtani está en camino de registrar una temporada de 48 jonrones y 138 ponches como lanzador, una combinación de poder y pitcheo que simplemente no tiene parangón.

Dueño absoluto de la historia

Para entender la magnitud de lo que Ohtani está logrando, basta con mirar la lista de jugadores que han conseguido al menos 20 cuadrangulares y 35 ponches en una misma temporada en toda la historia de la MLB. El listado es, literalmente, un monólogo:

2025: Shohei Ohtani

2023: Shohei Ohtani

2022: Shohei Ohtani

2021: Shohei Ohtani

2018: Shohei Ohtani

La anomalía estadística es tan profunda que Ohtani no compite contra sus contemporáneos, sino contra sus propias versiones del pasado. Antes de su irrupción en 2018, la idea de un jugador capaz de ser un "All-Star" en ambas facetas de forma sostenida era considerada una utopía romántica del béisbol de principios del siglo XX.

El club del 40/100

Las proyecciones para este 2026 no solo sugieren que cumplirá con los mínimos, sino que aspirará a entrar nuevamente en su club más exclusivo: el de los 40+ jonrones y 100+ ponches.

Hasta ahora, Ohtani ha logrado esta gesta en dos ocasiones (2021 y 2023). En esas campañas, el japonés demostró que puede ser simultáneamente el bateador más temido de la liga y un "as" capaz de silenciar a cualquier alineación. De cumplir con los 48 vuelacercas y 138 abanicados proyectados, estaríamos ante la que podría ser, numéricamente, su mejor temporada combinada hasta la fecha.

¿Hacia dónde va el límite?

Con 31 años, Ohtani ha logrado que lo extraordinario parezca ordinario. La consistencia de su doble vía es lo que más asombra a analistas y scouts. Mientras la liga intenta adaptarse a su impacto, las herramientas de proyección sugieren que el declive físico aún no está en el horizonte cercano del nipón.

El 2026 se perfila como otro año de persecución de récords donde la pregunta no es si Ohtani hará algo nunca visto, sino cuántas veces lo repetirá antes de que termine la temporada. Por ahora, el mundo del béisbol solo puede sentarse y observar cómo una leyenda en activo sigue reescribiendo el significado de la palabra atleta.