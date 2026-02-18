El "nuevo" Barça de Xavi Pascual busca dar el golpe en la Copa del Rey 2026

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona llega a la Copa del Rey de Baloncesto 2026 en Valencia con una cara totalmente renovada y la ambición por las nubes. Tras un verano de cambios drásticos en el que se despidieron de figuras como Jabari Parker y Álex Abrines, el conjunto azulgrana aterriza en el estreno del Roig Arena (19 al 22 de febrero) con una plantilla diseñada para volver a levantar trofeos.

Un Barça "galáctico" liderado por Shengelia y Punter

El equipo, ahora bajo la dirección de un viejo conocido, Xavi Pascual (leugo del despido de Joan Peñarroya), ha dado un salto de calidad física y talento. El Barcelona llega a esta cita tras una contundente victoria ante el Baxi Manresa (97-60) en la última jornada de la Liga Endesa, consolidando como los grandes aspirantes a destronar al Real Madrid y al vigente campeón, Unicaja.

Las claves estadísticas del conjunto culé

Para entender cómo llega el Barça a Valencia, hay que mirar sus nombres propios y el rendimiento que han mostrado en esta primera mitad de la temporada 2025-26:

Poderío Interior: El fichaje estrella, Tornike Shengelia , ha transformado la pintura azulgrana con una media de 9.8 puntos y un liderazgo indiscutible. Junto a él, Willy Hernangómez llega en su mejor momento, promediando 13.5 de valoración .

Puntos en las manos: Kevin Punter se mantiene como el termómetro ofensivo del equipo. Su capacidad para decidir partidos en el "clutch" será la principal preocupación del UCAM Murcia, su rival en cuartos.

El factor Will Clyburn: La llegada del alero estadounidense ha dado una versatilidad defensiva y anotadora que el equipo echó de menos el año pasado.

La gran duda para el viernes

No todo es alegría en Can Barça. Xavi Pascual ha confirmado que tres pilares fundamentales, Jan Vesely, Tomas Satoransky y Kevin Punter, llegan "muy justos" físicamente tras arrastrar problemas en las últimas sesiones. Su participación el viernes a las 21:00h será duda hasta el último minuto, lo que obligará a jugadores como Juani Marcos y Joel Parra a dar un paso al frente.

El Barça debuta este viernes 20 de febrero frente al UCAM Murcia. De avanzar, las semifinales del sábado podrían deparar un choque de titanes, con la mirada siempre puesta en la gran final del domingo 22 de febrero en el nuevo templo del baloncesto valenciano.

¡Vive la emoción del baloncesto! Todos los partidos de esta Copa del Rey podrás disfrutarlos en Venezuela a través de Meridiano Televisión y Meridiano.net.