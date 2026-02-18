Champions League
UEFA Champions League: Club Brujas "espanta" al Atlético de Madrid
Por
Meridiano
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 04:13 pm
Suscríbete a nuestros canales
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER
Tag de notas
Champions League
Las más leídas
1
Astros de Houston vuelve a cambiar a José Altuve
2
Sudamericano Sub-20: Vinotinto Femenina logra una remontada vital en el hexagonal final
3
WBC: Venezuela recibe el visto bueno de otra pieza para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
4
MLB: Manager campeón de Magallanes se incorpora al Spring Training con un nuevo rol
5
Francisco Rodríguez es el nuevo inmortal del Salón de la Fama del Beisbol Latino
Las más leídas
1
Astros de Houston vuelve a cambiar a José Altuve
2
Sudamericano Sub-20: Vinotinto Femenina logra una remontada vital en el hexagonal final
3
WBC: Venezuela recibe el visto bueno de otra pieza para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
4
MLB: Manager campeón de Magallanes se incorpora al Spring Training con un nuevo rol
5
Francisco Rodríguez es el nuevo inmortal del Salón de la Fama del Beisbol Latino
Las más leídas
1
Astros de Houston vuelve a cambiar a José Altuve
2
Sudamericano Sub-20: Vinotinto Femenina logra una remontada vital en el hexagonal final
3
WBC: Venezuela recibe el visto bueno de otra pieza para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
4
MLB: Manager campeón de Magallanes se incorpora al Spring Training con un nuevo rol
5
Francisco Rodríguez es el nuevo inmortal del Salón de la Fama del Beisbol Latino
Tag de notas
Champions League
Últimas noticias
MLB
MLB: Dixon Machado emprende un nuevo camino en su carrera
Fútbol
Vea el mejor analisis del futbol mundial a través de Tercer Tiempo (En vivo)
MLB
MLB: Luis Rengifo quiere ganarse un puesto como titular en Milwaukee
MLB
MLB: Estos son los 10 equipos con más posibilidades de clasificar a la postemporada 2026
WBC
WBC: ¿Por qué Venezuela no llamó a los lanzadores que hacen vida en Japón? Omar López responde
Fútbol Internacional
Gobierno de Portugal interviene en el caso Vinicius y Prestianni
MLB
MLB: Dixon Machado emprende un nuevo camino en su carrera
Fútbol
Vea el mejor analisis del futbol mundial a través de Tercer Tiempo (En vivo)
MLB
MLB: Luis Rengifo quiere ganarse un puesto como titular en Milwaukee
MLB
MLB: Estos son los 10 equipos con más posibilidades de clasificar a la postemporada 2026
WBC
WBC: ¿Por qué Venezuela no llamó a los lanzadores que hacen vida en Japón? Omar López responde
Fútbol Internacional
Gobierno de Portugal interviene en el caso Vinicius y Prestianni
MLB
MLB: Dixon Machado emprende un nuevo camino en su carrera
Fútbol
Vea el mejor analisis del futbol mundial a través de Tercer Tiempo (En vivo)
MLB
MLB: Luis Rengifo quiere ganarse un puesto como titular en Milwaukee
MLB
MLB: Estos son los 10 equipos con más posibilidades de clasificar a la postemporada 2026
WBC
WBC: ¿Por qué Venezuela no llamó a los lanzadores que hacen vida en Japón? Omar López responde
Fútbol Internacional
Gobierno de Portugal interviene en el caso Vinicius y Prestianni
BEISBOL
MLB
MLB: Dixon Machado emprende un nuevo camino en su carrera
MLB
MLB: Luis Rengifo quiere ganarse un puesto como titular en Milwaukee
MLB
MLB: Estos son los 10 equipos con más posibilidades de clasificar a la postemporada 2026
WBC
WBC: ¿Por qué Venezuela no llamó a los lanzadores que hacen vida en Japón? Omar López responde
WBC
WBC: Venezuela podría definir en los próximos días al sustituto de Pablo López
MLB
MLB: Vea el gran gesto de Oswaldo Cabrera con fanáticos de los Yankees
MLB
MLB: Dixon Machado emprende un nuevo camino en su carrera
MLB
MLB: Luis Rengifo quiere ganarse un puesto como titular en Milwaukee
MLB
MLB: Estos son los 10 equipos con más posibilidades de clasificar a la postemporada 2026
WBC
WBC: ¿Por qué Venezuela no llamó a los lanzadores que hacen vida en Japón? Omar López responde
WBC
WBC: Venezuela podría definir en los próximos días al sustituto de Pablo López
MLB
MLB: Vea el gran gesto de Oswaldo Cabrera con fanáticos de los Yankees
MLB
MLB: Dixon Machado emprende un nuevo camino en su carrera
MLB
MLB: Luis Rengifo quiere ganarse un puesto como titular en Milwaukee
MLB
MLB: Estos son los 10 equipos con más posibilidades de clasificar a la postemporada 2026
WBC
WBC: ¿Por qué Venezuela no llamó a los lanzadores que hacen vida en Japón? Omar López responde
WBC
WBC: Venezuela podría definir en los próximos días al sustituto de Pablo López
MLB
MLB: Vea el gran gesto de Oswaldo Cabrera con fanáticos de los Yankees
FARÁNDULA
Margarita
Saca El Pecho Fest regresa a Playa el Agua con una tarima internacional
Farándula
Greeicy es confirmada para concierto en Venezuela: Conoce la fecha
Farándula
Isabella Ladera muestra su pancita de embarazo en bikini
Farándula
José Andrés Padrón rompió el silencio sobre situación de salud
Farándula
La actriz Pierina España cumplió 74 años y extendió palabras al público
Farándula
Cinzia Francischiello se comprometió con un futbolista argentino
Margarita
Saca El Pecho Fest regresa a Playa el Agua con una tarima internacional
Farándula
Greeicy es confirmada para concierto en Venezuela: Conoce la fecha
Farándula
Isabella Ladera muestra su pancita de embarazo en bikini
Farándula
José Andrés Padrón rompió el silencio sobre situación de salud
Farándula
La actriz Pierina España cumplió 74 años y extendió palabras al público
Farándula
Cinzia Francischiello se comprometió con un futbolista argentino
Margarita
Saca El Pecho Fest regresa a Playa el Agua con una tarima internacional
Farándula
Greeicy es confirmada para concierto en Venezuela: Conoce la fecha
Farándula
Isabella Ladera muestra su pancita de embarazo en bikini
Farándula
José Andrés Padrón rompió el silencio sobre situación de salud
Farándula
La actriz Pierina España cumplió 74 años y extendió palabras al público
Farándula
Cinzia Francischiello se comprometió con un futbolista argentino
HIPISMO
Hipismo
¡No la dejes fuera! Con el ajuste de la línea de Gaceta Hípica podrá decidir su triunfo en el 5y6 dominical
Hipismo
¿Busca un dividendo millonario? Este es el auténtico video para el cierre en La Rinconada
Hipismo
Jonathan Nava y el reto de Keep On Rockin: "La yegua posee una condición impecable"
Hipismo
Heli García Jr.: "Mis dos presentadas deben formar parte de la combinación del 5y6 en La Rinconada"
Hipismo
Abraham Campos: “Mi mejor carta no la pueden dejar fuera de sus combinaciones en el 5y6 dominical”
Hipismo
Presta mucha atención: Luis Peraza recomienda no dejar por fuera a estos ejemplares para la R09 de La Rinconada
Hipismo
¡No la dejes fuera! Con el ajuste de la línea de Gaceta Hípica podrá decidir su triunfo en el 5y6 dominical
Hipismo
¿Busca un dividendo millonario? Este es el auténtico video para el cierre en La Rinconada
Hipismo
Jonathan Nava y el reto de Keep On Rockin: "La yegua posee una condición impecable"
Hipismo
Heli García Jr.: "Mis dos presentadas deben formar parte de la combinación del 5y6 en La Rinconada"
Hipismo
Abraham Campos: “Mi mejor carta no la pueden dejar fuera de sus combinaciones en el 5y6 dominical”
Hipismo
Presta mucha atención: Luis Peraza recomienda no dejar por fuera a estos ejemplares para la R09 de La Rinconada
Hipismo
¡No la dejes fuera! Con el ajuste de la línea de Gaceta Hípica podrá decidir su triunfo en el 5y6 dominical
Hipismo
¿Busca un dividendo millonario? Este es el auténtico video para el cierre en La Rinconada
Hipismo
Jonathan Nava y el reto de Keep On Rockin: "La yegua posee una condición impecable"
Hipismo
Heli García Jr.: "Mis dos presentadas deben formar parte de la combinación del 5y6 en La Rinconada"
Hipismo
Abraham Campos: “Mi mejor carta no la pueden dejar fuera de sus combinaciones en el 5y6 dominical”
Hipismo
Presta mucha atención: Luis Peraza recomienda no dejar por fuera a estos ejemplares para la R09 de La Rinconada
TEMAS DE HOY:
Estados Unidos
Hipismo
La Rinconada
Javier Báez
WBC
Miércoles 18 de Febrero de 2026
Exit
{{#ven_activo}}
EN VIVO
{{/ven_activo}}
VE
Escoge tu edición de
meridiano.net
favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
{{#ven_activo}}
EN VIVO
{{/ven_activo}}
Fútbol
ÚLTIMA HORA
Beisbol
Beisbol
Beisbol
Beisbol Venezolano
Beisbol Grandes Ligas
Beisbol del Caribe
Hipismo
Hipismo
Farándula
Farándula
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Liga de Campeones
Venezolano
La Vinotinto
Español
Internacional
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Venezolano
NBA
Internacional
Otros deportes
Otros deportes
Meridiano Premium
Meridiano Premium
Zona Apuestas
Zona Apuestas
VENEZUELA
Escoge tu edición de
meridiano.net
favorita
VE (VENEZUELA)
US (USA)
ÚLTIMA HORA
Beisbol
Beisbol
Beisbol Venezolano
Beisbol Grandes Ligas
Beisbol del Caribe
Hipismo
Farándula
Fútbol
Fútbol
Liga de Campeones
Venezolano
La Vinotinto
Español
Internacional
Baloncesto
Baloncesto
Venezolano
NBA
Internacional
Otros deportes
Meridiano premium
Zona apuestas
Políticas de privacidad
Términos y condiciones
Comercial
RSS