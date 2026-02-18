MLB: Vea el gran gesto de Oswaldo Cabrera con fanáticos de los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Siempre es buena noticia ver a los peloteros venezolanos en acción durante el Spring Training, sobre todo si se trata de aquellos que vienen de lesiones graves. Este es el caso de Oswaldo Cabrera, quien al parecer ya luce en forma y se encuentra disponible para los Yankees de Nueva York.

Cabrera y los detalles que marcan la diferencia

Como muchos recordarán, el grandeliga venezolano pasó por un largo calvario luego de fracturarse su tobillo por allá a mediados del mes de mayo. Y es que con dicha lesión se perdió el resto de la temporada 2025, en la cual apenas tuvo actividad en 34 compromisos.

Ahora, Oswaldo Cabrera se reportó a los entrenamientos primaverales de los Yankees de Nueva York no solo con mucha actitud y ganas de trabajar, sino también con esa nobleza que lo ha caracterizado en toda su carrera.

Justamente, durante las prácticas de esta semana protagonizó un momento emotivo en el George M. Steinbrenner Field, ya que decidió quedarse hasta el final para firmarle autógrafos a varios fanáticos del conjunto neoyorquino. Y es que esos detalles, sin duda, son los que verdaderamente marcan la diferencia en los atletas.

Se espera que el oriundo de Guarenas sea parte del roster de los Yankees para el Opening Day, e incluso que se gane su puesto como titular en la tercera base. Recordemos que gracias a su versatilidad puede defender varias posiciones del infield y en los jardines.