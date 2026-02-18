Andrés Feliz habla sobre las pretenciones del Real Madrid para la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

Andrés Feliz, base dominicano del Real Madrid, habló en la víspera del partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto, en el que se medirá a su amigo Chris Duarte, del Unicaja de Málaga, otro compatriota llegado este verano a la Liga Endesa y que está ayudando a que se vea "diferente" el nivel baloncestístico de la República Dominicana respecto a años atrás.

