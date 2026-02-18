Copa del Rey Baloncesto

Andrés Feliz habla sobre las pretenciones del Real Madrid para la Copa del Rey

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 04:10 pm
Andrés Feliz, base dominicano del Real Madrid, habló en la víspera del partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto, en el que se medirá a su amigo Chris Duarte, del Unicaja de Málaga, otro compatriota llegado este verano a la Liga Endesa y que está ayudando a que se vea "diferente" el nivel baloncestístico de la República Dominicana respecto a años atrás.

