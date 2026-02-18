¿Cuántos Vinotintos jugarán la MLS 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana el balón vuelve a rodar en los Estados Unidos con el inicio de la Major League Soccer (MLS) 2026.

Como ya es costumbre, la liga norteamericana contará con una nutrida presencia de talento venezolano, consolidándose como uno de los destinos predilectos para la legión Vinotinto en el extranjero.

El contingente venezolano para este 2026 combina juventud explosiva, con jugadores ya asentados en sus instituciones.

Las principales figuras

David Martínez (Los Angeles FC): La "Joya" llega con el motor encendido tras su gol en la Concachampions. Se espera que este sea el año de su consagración definitiva en Hollywood.

Telasco Segovia (Inter Miami): Tras ser campeón en 2025 y brillar junto a Lionel Messi, el mediocentro inicia el 2026 como una pieza clave en el esquema de las "Garzas".

Kevin Kelsy (Portland Timbers): El joven delantero buscará aumentar su cuota goleadora en el Providence Park tras una sólida pretemporada.

Dani Pereira (Austin FC): El motor del mediocampo texano sigue siendo uno de los jugadores más infravalorados y constantes de la liga.

Lista completa de venezolanos - MLS 2026

Jugador Equipo Posición David Martínez Los Angeles FC Extremo Telasco Segovia Inter Miami Mediocampista Miguel Navarro Colorado Rapids Defensor Kevin Kelsy Portland Timbers Delantero Dani Pereira Austin FC Mediocampista Wikelman Carmona CF Montréal Mediocampista Ender Echenique FC Cincinnati Extremo Jesús Bueno Philadelphia Union Mediocampista Ronaldo Hernández Atlanta United Defensor Santiago Pita Atlanta United Delantero Gustavo Caraballo Orlando City Mediocampista Javier Otero Orlando City Portero

Sangre nueva en Orlando y Atlanta

Llama la atención la apuesta por el talento joven en Florida y Georgia. Orlando City mantiene su confianza en Javier Otero y Gustavo Caraballo, mientras que Atlanta United tendrá doble presencia criolla con el experimentado Ronaldo Hernández y el joven Santiago Pita, quien tendrá su primera oportunidad en la MLS.

El rendimiento de estos 12 jugadores será monitoreado muy de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Absoluta. La MLS ya no es solo una liga de paso, sino una vitrina fundamental para la Vinotinto.