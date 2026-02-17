¡Confirmado! Delantero Vinotinto se marcha al fútbol de China

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano Jhonder Cádiz ha sido confirmado oficialmente como nuevo refuerzo del Wuhan Three Towns de la Primera División de China.

Tras un breve ciclo en el Club Pachuca, donde llegó con la responsabilidad de cubrir la vacante dejada por Salomón Rondón, el atacante caraqueño emprende una nueva etapa internacional bajo las órdenes del técnico mexicano Benjamín Mora.

El acuerdo vincula al jugador con la entidad asiática por las próximas dos temporadas, con la posibilidad de extender el contrato por un año adicional.

El regreso de Rondón, lo dejó sin puesto

La salida de Jhonder Cádiz de la Liga MX se produce tras un giro inesperado en la planificación deportiva de los Tuzos. Originalmente, el ariete fue fichado para suplir al "Gladiador" tras su marcha al Real Oviedo; sin embargo, su regreso en enero alteró su estatus en la plantilla.

El impacto inmediato de Rondón, quien marcó en su partido de reestreno, relegó a Cádiz a un rol secundario en el banquillo, factor determinante para que el Grupo Pachuca aceptara la oferta económica proveniente de China.

Primera experiencia en China

Durante su paso por el fútbol mexicano en la presente campaña, acumuló un registro de tres goles y tres asistencias en 19 compromisos disputados.

A pesar de haber mostrado destellos de su capacidad física y técnica, la falta de minutos garantizados ante la presencia del capitán de la Vinotinto aceleró su transferencia.

Con esta firma, el Wuhan Three Towns apuesta por la potencia del atacante de 30 años para reforzar su frente ofensivo en la Superliga China.