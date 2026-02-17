El mapa del talento por posición en el 2026

Suscríbete a nuestros canales

Con el Spring Training a la vuelta de la esquina, MLB ha publicado su esperado ranking de grupos de posición. La conclusión es clara: nunca ha habido tanta profundidad de talento en las paradas cortas, mientras que el pitcheo abridor vive una lucha de titanes entre Detroit, Boston y Pittsburgh.

1. Campocortos: la posición reina

El shortstop sigue siendo la posición más cargada de la Gran Carpa. En 2025, se rompió el récord de campocortos con un WAR mayor a 3.0, y para 2026 la tendencia es ascendente.

En la cima de este grupo se consolida Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City, quien hoy es considerado el ancla de esta nueva "era dorada". Le siguen de cerca el poder ofensivo de Corey Seager con los Rangers y la elegancia constante de Francisco Lindor en los Mets. El ascenso de figuras como Gunnar Henderson y el fenómeno físico de Elly De La Cruz mantienen a este grupo en un nivel de competitividad histórico.

2. Abridores: Skubal vs. el resto del mundo

La rotación de abridores ha dado un giro estratégico. Aunque los Dodgers lideran en proyección total de valor, equipos como los Red Sox han dado el mayor salto tras adquirir piezas como Ranger Suárez y Sonny Gray para acompañar al estelar Garrett Crochet.

Individualmente, el trono tiene un dueño claro: Tarik Skubal. El as de los Tigres de Detroit inicia el 2026 como el mejor lanzador del planeta tras conquistar dos premios Cy Young consecutivos. Sin embargo, su hegemonía se ve acechada por Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, quien tras ganar el Cy Young de la Liga Nacional por unanimidad en 2025, se perfila como su rival más directo.

3. El dominio en el cuadro y los jardines

El talento latinoamericano y la veteranía de élite definen el resto del diamante. En la receptoría, Cal Raleigh de los Marineros de Seattle se impone gracias a su impresionante registro de 60 cuadrangulares en la campaña anterior. En las esquinas del infield, la consistencia es la norma: Freddie Freeman (Dodgers) resiste el empuje de jóvenes como Vladimir Guerrero Jr. para mantenerse como el estándar en la primera base, mientras que el dominicano José Ramírez (Guardianes) vuelve a ocupar el primer lugar en la antesala, siendo el jugador latino mejor rankeado en el Top 100 general gracias a sus 44 bases robadas y un WAR de 5.8.

Por su parte, la segunda base sigue bajo el control de Ketel Marte (Arizona), quien registra el OPS+ más alto de su posición con 145. En los jardines, el nombre de Aaron Judge (Yankees) sigue siendo el referente absoluto en el bosque derecho, buscando este año su tercer MVP tras despachar 53 jonrones en 2025.

La gran sorpresa: los relevistas

Se destaca que, aunque hay más relevistas de calidad "promedio" que nunca, los cerradores de élite son cada vez más escasos. Aroldis Chapman, ahora con Boston, y Mason Miller, en San Diego, lideran un grupo donde la durabilidad y la capacidad de mantener una efectividad dominante son ahora los activos más valiosos del mercado.