Shohei Ohtani busca el bicampeonato mundial con Japón

Faltan apenas 16 días para que el diamante del Tokyo Dome vuelva a vibrar con el evento más grande del béisbol internacional. La selección de Japón, actual monarca del Clásico Mundial de Béisbol, iniciará la defensa de su corona el próximo 5 de marzo, y todas las miradas están puestas en un solo hombre: el fenómeno de dos vías, Shohei Ohtani.

El recuerdo de la edición 2023 sigue fresco en la memoria de los aficionados. Aquel ponche histórico a Mike Trout para sellar la victoria de los "Samurái Japan" no fue solo un momento viral, sino el cierre de una de las actuaciones individuales más dominantes que se hayan registrado en el deporte.

La vara quedó muy alta: Los números del MVP 2023

Ohtani no solo participó; dictó el ritmo del torneo tanto en la caja de bateo como en el montículo. Sus estadísticas de 2023 parecen sacadas de un videojuego:

Ofensiva:

Slash Line: .435 / .606 / .739

Extrabases: 5

Remolcadas: 8

OPS: 1.345 (Una cifra estratosférica que refleja su capacidad para embasarse y generar poder).

Pitcheo:

Entradas lanzadas: 9.2 IP

Carreras limpias: 2 ER

Ponches: 11 K

Momentum: Se llevó el salvamento más importante de su carrera en la final contra Estados Unidos.

2026: Una versión diferente, pero igual de letal

Según reportes recientes del entorno de los Dodgers de Los Ángeles, se espera que Ohtani participe principalmente como bateador designado. Tras las exigencias de la temporada 2025 de la MLB, el club y el jugador han priorizado la salud de su brazo para la temporada regular, aunque su presencia en el "lineup" japonés sigue siendo el factor más intimidante del torneo.

Calendario de Japón - Grupo C (Tokyo Dome)

Japón abrirá su participación en casa, donde el fervor por el béisbol alcanza niveles religiosos.