Champions League: ¿Cuáles son los 10 equipos con mayor gastos en salarios?

El gasto en salarios de los principales clubes europeos de la presente edición refleja una clara hegemonía de la liga española y la Premier League.

El Real Madrid encabeza la lista con una inversión de 292,3 millones de euros, consolidando su posición como la entidad con mayor carga prestacional del torneo tras sus recientes incorporaciones.

City y Bayern en el podio

Por su parte, el Manchester City mantiene una estructura de costes de 255,9 millones de euros, situándose como el líder financiero del fútbol británico.

El análisis de los datos permite observar una brecha significativa entre los tres primeros clasificados y el resto de la tabla.

Mientras que el Bayern Múnich completa el podio con 245,1 millones de euros, el FC Barcelona ocupa la cuarta posición con 218,2 millones, lo que evidencia un ajuste en su política de gasto respecto a temporadas anteriores pero manteniendo su estatus en la élite económica.

La Premier domina en salarios

La Premier League aporta la mayor cantidad de clubes a este listado, con la presencia de Arsenal, Liverpool, Chelsea y Tottenham en el bloque medio y bajo del ranking.

En la parte inferior de la tabla, se observa una transición en el modelo de gestión del PSG, cuyo gasto se sitúa ahora en 171 millones de euros. Esta cifra representa una reducción considerable en comparación con ciclos previos, permitiendo que el Tottenham y el Inter de Milán cierren el grupo de los diez clubes con mayores salarios.

El club italiano es el único representante de la Serie A en este escalafón, con una nómina total de 141,5 millones de euros, marcando el límite inferior de la inversión necesaria para pertenecer al top 10 continental.