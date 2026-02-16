Champions League: El Real Madrid vuelve a Portugal en busca de revancha

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio da Luz será el escenario de un choque con sabor a revancha inmediata. Este martes 17 de febrero, el Real Madrid visita al Benfica en el partido de ida de los play-offs de la UEFA Champions League.

Lo que hace apenas unas semanas fue el cierre de la fase de liga, hoy es el inicio de una eliminatoria a vida o muerte por un lugar en los octavos de final.

Antecedente que duele en Madrid

El destino ha querido que ambos equipos se reencuentren tras el fatídico 28 de enero para los merengues. En aquella última jornada de la fase de liga, el Benfica dio el "batacazo" al vencer 4-2 al Madrid.

Aquella derrota expulsó a los blancos del Top 8, obligándolos a jugar esta ronda extra, mientras que el equipo de José Mourinho logró colarse en el último suspiro al puesto 24 para seguir con vida.

Arbeloa vs Mourinho

Cabe destacar, que la narrativa del encuentro está marcada por el enfrentamiento en los banquillos. Tras el traspié en Lisboa, Álvaro Arbeloa sabe que no hay margen de error. El objetivo es silenciar el Da Luz y llevarse un resultado que permita sentenciar la llave en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, el "Special One" vuelve a cruzarse en el camino de su antiguo equipo. Con la moral alta tras haberle tomado la medida al conjunto español recientemente, buscará explotar nuevamente las debilidades defensivas que mostraron los blancos en su última visita a Portugal.

Ahora bien, el partido se disputará este martes 17 de febrero a las 4:00 PM (hora de Venezuela) y tendrá la presencia de figuras importantes como Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Nicolás Otamendi, Fede Valverde o Anatoliy Trubin (quien fue el héroe del último choque entre ambos equipos).