Champions League: ¿Última visita de Mourinho al Santiago Bernabéu?

José Mourinho es uno de los entrenadores más importantes en la historia reciente del Real Madrid. El técnico portugués volverá al Santiago Bernabéu como estratega del Benfica en unas eliminatorias con mucho morbo. ¿Cuándo fue la última vez de Mou en la Casa Blanca?

El sorteo de la Champions League confirmó el esperado regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu. El portugués volverá a Madrid donde tuvo logros más importantes que ganar títulos. Para muchos, es el arquitecto silencioso, que colocó las bases de los logros de Ancelotti y Zidane.

La última vez de José en el Bernabéu fue 01-06-13 como DT del Real Madrid: enfrentó al Osasuna (victoria 4-2) cerrando su etapa con los blancos. La última vez como DT rival, 09-12-13: Fase de Grupos (F) con el Porto (empate 1-1) en la temporada 2003-04 de Champions League.

¿Cómo fue la última vez de José Mourinho en el Santiago Bernabéu?

José Mourinho jugó su último partido en el Santiago Bernabéu un 1 de junio de 2013. El encuentro fue contra Osasuna con una cómoda victoria 4-2. Una vez terminó el encuentro fue bastante convulso dentro y fuera del terreno de juego, ya que la afición se hizo notar.

Durante todo el encuentro hubo silbidos y aplausos para Mou. Razón por la cual, una vez terminó el encuentro el portugués se dirigió a la zona de aplausos: el Fondo Sur donde estaban los Ultras del Real Madrid; estuvo un momento con ellos agradeciendo el apoyo durante su gestión.

Aquella imagen marcó el punto final de una era: la liga de los récords, pelear y vencer al mejor Barca de la historia; además, Mourinho fichó a: Modric, Di María, Khedira, Coentrao, avaló el fichaje de Bale (que fue posible un año después) y convirtió a Benzema en un luchador.

Legado de José Mourinho en el Real Madrid

El legado de José Mourinho en el Real Madrid puede parecer bastante poco, solo ganó una Liga y una Copa del Rey. Fue una etapa divertida para la prensa, con muchas portadas, ataques, idas y venidas y grandes resultados a lo largo de su etapa con el equipo blanco.

Sin embargo, lo más importante de su gestión fue convertir al Madrid nuevamente en un club élite. Antes de él, habían quedado eliminados en múltiples ocasiones en 8vos de Final. Con el portugués alcanzaron 3 semifinales consecutivas, pero no logró superar esa fase.