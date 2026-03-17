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Clásico Mundial: El bullpen volvió a hacer un trabajo intraficable ante Italia y fue la clave

Los dirigidos por Omar López vinieron de atrás contra Italia en una noche histórica 

Por

Neyken Vegas
Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 11:11 pm
Clásico Mundial: El bullpen volvió a hacer un trabajo intraficable ante Italia y fue la clave
FOTO: CORTESÍA
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En un encuentro de vida o muerte, que parecía podía abrirse en el primer tercio, el manager Omar López tuvo una decisión que fue fundamental en el triunfo de Venezuela contra Italia remontando en la semifinal, el cual fue acudir a su bullpen, lanzadores que lideraron la remontada de la novena nacional.

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Los venezolanos vinieron de atrás, para superar a los europeos 4 carreras por 2. Con este resultado se metieron en una final del mundo por primera vez en su historia y aunque los principales protagonistas fueron los batazos de Maikel García y Luis Arráez, el relevo no permitió ningún tipo de libertades a una ofensiva sumamente eficaz como la italiana.

El bullpen merece un gran crédito:

Luego de marcharse del choque con apenas 1.1 innings y dejar las bases llenas, el abridor Keider Montero le dio paso a Ricardo Sánchez inicialmente, quien dominó a los dos que enfrentó en ese cierre del segundo tramo y toleró una sola anotación (que fue a la cuenta de Montero).

Posteriormente, Sánchez también sacó el tercer episodio con solamente un boleto y en su sustitución, vino el derecho Luinder Ávila. El bigleaguer de Kansas City, 

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