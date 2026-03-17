Clásico Mundial: ¡Historia pura! Venezuela es finalista del mundo por primera vez

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Después de tanto soñarlo, la selección de Venezuela inscribe su nombre en la historia del Clásico Mundial de Beisbol, luego de superar a Italia este lunes en el Loan Depot Park y de esa manera, lograron obtener su primer pase a una instancia decisiva en la sexta edición del máximo evento de selecciones.

Los dirigidos por Omar López nuevamente vinieron de atrás y terminaron superaron 4 carreras por 2 a los europeos, con un ambientazo de más de 35.000 personas alentando de principio a fin.

Resumen:

Los comandados por el estratega venezolano, Francisco Cervelli, tomaron la iniciativa, luego de aprovechar el descontrol de Keider Montero en el segundo tramo, para anotar dos carreras. No obstante, nuevamente el bullpen criollo hizo un trabajo inmejorable y los maniataron por el resto del compromiso.

A la ofensiva nacional le costó producir ante Aaron Nola y su primera rayita, llegó tras un cuadrangular solitario de Eugenio Suárez en el cuarto inning. Sin embargo, después de par de buenos innings, el también bigleaguer Michael Lorenzen se desinfló en el séptimo, que fue el de la "suerte" para Venezuela.

Con corredores en las esquinas y dos retirados, Ronald Acuña Jr., conectó un infield hit por el campocorto que empató el choque de manera dramática. Posteriormente, Maikel García, bateó una línea de hit al jardín izquierdo que trajo la de la ventaja y Luis Arráez, hizo lo propio, para traer la definitiva; haciendo estallar a la afición con ese productivo e histórico episodio ofensivo de Venezuela.

Venezuela va por la gloria y la revancha ante Estados Unidos:

Ahora, la escuadra nacional buscará sellar un torneo de ensueño el día de mañana, cuando se mida a Estados Unidos, con sed de título y también de revancha; motivado a que los norteamericanos eliminaron a los criollos en la edición anterior en cuartos de final.