Yoshinobu Yamamoto: El as de los Dodgers repite como abridor del Opening Day

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Yoshinobu Yamamoto, el flamante Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, recibirá una vez más el honor de abrir el telón para los Dodgers de Los Ángeles. Tal como ocurrió en la campaña pasada, el derecho japonés será el encargado de iniciar el camino del equipo en su búsqueda por mantener el dominio en las Grandes Ligas tras ganar dos campeonatos consecutivos.

El mánager Dave Roberts confirmó la noticia este lunes durante los entrenamientos de primavera: Yamamoto subirá al montículo el próximo 26 de marzo en el Dodger Stadium para enfrentar a los Diamondbacks de Arizona.

Una hazaña histórica en el Clásico de Otoño

La decisión de Roberts no es ninguna sorpresa tras la exhibición de resistencia y talento que Yamamoto ofreció en la última Serie Mundial. El japonés fue, literalmente, el primero y el último recurso de los Dodgers. En una demostración de "brazo de hierro", consiguió los últimos ocho outs del séptimo juego contra Toronto, un duelo de alta tensión que se extendió a 11 entradas.

Su historial en esa serie final fue impecable: se anotó una victoria con un juego completo en el segundo encuentro y, apenas unos días después, realizó 96 lanzamientos en seis entradas durante el sexto juego. Sin tiempo para el descanso, volvió la noche siguiente para lanzar otros 34 envíos y sellar el campeonato. Con esto, Yamamoto se unió a un grupo de élite: solo Randy Johnson (2001), Harry Brecheen (1946) y Ray Kremer (1925) habían logrado ganar los juegos 6 y 7 en una misma Serie Mundial.

El as de los 325 millones de dólares

A sus 27 años, Yamamoto está justificando con creces el contrato récord de 325 millones de dólares por 12 temporadas que firmó al llegar a Estados Unidos. Su dominio no se limita a la postemporada; en sus dos primeras campañas de temporada regular con los Dodgers, ostenta un récord de 19-10 con una efectividad de 2.66 en 48 aperturas.

Sin embargo, es en los momentos de mayor presión donde realmente brilla. En los playoffs, su registro es perfecto: 7-0 con una efectividad de 2.25 en 10 apariciones.

Experiencia internacional y crecimiento

Aunque su trayectoria ha sido meteórica, no ha estado exenta de retos. La temporada pasada, Yamamoto comenzó su andadura en Tokio, donde permitió solo una carrera en cinco entradas ante los Chicago Cubs, llevándose el triunfo ante su público.

También representó a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, un torneo que le sirvió de aprendizaje tras permitir un cuadrangular de Ronald Acuña Jr. en una dura derrota ante Venezuela en los cuartos de final. Esos altibajos parecen haber forjado el carácter de un lanzador que hoy, sin duda, es el referente absoluto de la rotación angelina.