WBC: Venezuela voltea el juego de la mano de García y Arráez

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El “lucky seven” se hizo presente en el loanDepot Park de Miami para que el Team Venezuela abriera el chorro de carreras y diera vuelta a la pizarra para pasar a ganar 4 a 2 ante el conjunto de Italia gracias a imparables de Maikel García y Luis Arráez.

El pitcheo europeo mantuvo silenciada la ofensiva criolla que no encontraba respeustas desde el cuadrangular de Eugenio Suárez en el cuarto episodio. Pero en el séptimo, lograron descrifrar al relevista Michael Lorenzen con Gleyber Torres iniciando la entrada con boleto.

Omar López llamó a Andrés Giménez como corredor emergente. Cuando parecía que Lorenzen saldría airoso al ponchar a Wilyer Abreu y a William Contreras, Jackson Chourio encendió la reacción con sencillo al centro en jugada de corre y batear para poner hombres en las esquinas.

Luego, Ronald Acuña Jr. conectó infield hit para traer la carrera del empate, posteriormente, Maikel García conectó sencillo al izquierdo para poner en ventaja a Venezuela y Luis Arráez haría lo propio con hit al central para poner la pizarra 4 a 2 y concretar el gran rally del conjunto criollo en el compromiso.