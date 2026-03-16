WBC: Este es el récord de Venezuela ante Italia en Clásicos Mundiales

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La selección de Venezuela se prepara para enfrentar un nuevo compromiso internacional ante Italia, un rival que, históricamente, no ha logrado descifrar el juego del conjunto criollo en el Clásico Mundial de Beisbol. Este enfrentamiento adquiere un matiz especial al ser la primera ocasión en la que ambas novenas se miden en una instancia posterior a la fase de grupos, lo que eleva la presión para el equipo europeo dirigido por Francisco Cervelli.

El dominio histórico de Venezuela sobre la escuadra italiana

Desde el nacimiento del torneo en 2006, Venezuela ha mantenido una hegemonía absoluta frente a Italia. El registro histórico marca un invicto de cinco victorias sin derrotas, una estadística que coloca a la delegación criolla como el claro favorito en los papeles del choque de semifinales.

El camino de esta superioridad comenzó en la edición inaugural de 2006. En aquel entonces, Venezuela se impuso con una sólida blanqueada de 6-0, estableciendo la pauta de lo que sería una rivalidad unidireccional en términos de resultados finales.

La consolidación del invicto en 2009 y 2017

Tres años después de la primera cita, en el Clásico Mundial de 2009, la superioridad venezolana se ratificó con contundencia. Durante la primera ronda de ese torneo, el equipo nacional venció a los europeos en dos oportunidades consecutivas. El primer duelo finalizó con un marcador de 7-0, mientras que el segundo encuentro terminó en una amplia victoria de 10-1.

Sin embargo, el escenario cambió en la edición de 2017. En aquel torneo, Italia mostró su versión más competitiva, exigiendo al máximo al cuerpo técnico y a los jugadores venezolanos. El primer cruce de ese año fue un intercambio de golpes que terminó 11-10 a favor de Venezuela. Ante la paridad del grupo, ambos equipos debieron disputar un juego de desempate (tiebreaker) para definir quién avanzaba de fase. En ese encuentro decisivo, Venezuela logró imponerse con un cerrado 4-3, manteniendo su estatus de invicto por el margen mínimo.

Resultados históricos en el WBC

2006: Venezuela 6-0 Italia (Ronda 1)

2009: Venezuela 7-0 Italia (Ronda 1)

2009: Venezuela 10-1 Italia (Ronda 2)

2017: Venezuela 11-10 Italia (Ronda 1 - Extrainning)

2017: Venezuela 4-3 Italia (Ronda 1 - Desempate)

Un duelo de estrategias más allá de la fase de grupos

Para este nuevo choque, Italia confía en la gestión de Francisco Cervelli para romper la racha adversa. El conocimiento del sistema de juego caribeño por parte del manager italiano es un factor a considerar. Por su parte, Venezuela llega con el peso de la historia y la responsabilidad de extender su dominio para avanzar por primera vez a la gran final ante los Estados Unidos.