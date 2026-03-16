Irene Esser confiesa que el Miss Universo 2012 le pasó factura mental

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Irene Esser, actriz, modelo y exreina de belleza venezolana, sorprendió a sus seguidores al hablar sin filtros sobre su experiencia en el certamen Miss Universo 2012 y el impacto que tuvo en su salud emocional.

Esser, quien representó a Venezuela y quedó como segunda finalista en aquel concurso de belleza, compartió que años después esa etapa dejó huellas más profundas de lo que imaginaba.

Irene Esser y la cruda verdad del Miss Universo

Durante una reciente aparición en el programa de Shirley Varnagy, Irene recordó con franqueza aquellos días en los que la presión por destacarse en uno de los máximos escenarios de la belleza mundial no solo puso a prueba su fortaleza física, sino que también la llevó a una batalla mental.

Su relato, que se volvió viral en redes abrió un espacio de reflexión sobre la presión que viven las concursantes durante y después de estos eventos.

“Mi corazón estaba sufriendo mucho, porque sentía que había perdido enfrente de mucha gente, me sentía humillada”, acotó.

Desafíos en el reinado

Irene explicó que, aunque su paso por Miss Universo trajo crecimiento profesional y visibilidad internacional, también estuvo marcado por momentos de ansiedad y autoexigencia que no supo manejar en su momento.

La también actriz enfatizó que muchas veces detrás del glamour de una corona hay historias no contadas de vulnerabilidad emocional.

“Hubo un momento que sí sé que sufrí las consecuencias, lo que digo sobre todo psicológicas, en temas de autoestima, de seguridad; también como de aprobación”, explicó Esser.