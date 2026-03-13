El gran gesto de Donald Trump con una emblemática Miss Venezuela

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En el año 2012 Irene Esser representó a Venezuela en el Miss Universo celebrado en Las Vegas, Nevada. Logró el puesto de 2da finalista, por lo que recibió las felicitaciones y una ayudadita de Donald Trump, presidente del certamen en ese momento.

Ayuda de Trump para brillar

En una reciente entrevista con Shirley Varnagy, la actriz y modelo recordó que tras la final fue a un salón para el after party, donde habló cara a cara con el ahora presidente.

Irene le expresó al republicano que su sueño era irse a Nueva York a estudiar actuación, pero sabía que la beca para entrar al New York Film Academy era solo para la ganadora, que ese año resultó ser la estadounidense Olivia Culpo.

“Le comenté que quería irme a Nueva York, le pregunté que tenía que hacer para ir. Él (Donald) me ayudó, me puso con el equipo del New York Film Academy en ese preciso momento”, destacó en la conversación.

La belleza que realizó un perfomance increíble en el escenario del Planet Hollywood Resort y Casino, aseveró que su sueño siempre fue la actuación, el arte, las cámaras y el set de grabación, siendo esa determinación la que la llevó hablar con Trump.

La academia ubicada en la gran manzana fue por muchos años parte del premio que obtenía la ganadora del certamen más importante del mundo, bajo el liderazgo de Trump, considerado por muchos la época de oro.

Irene en la actuación

La belleza ha logrado realizar grandes producciones dentro y fuera de Venezuela, como “Corazón esmeralda” y “Piel salvaje”.

Además, interpretó a María Teresa del Toro en la serie “Bolívar” del 2019.