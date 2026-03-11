Instalan polémica y “romántica” estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein en Washington

Suscríbete a nuestros canales

La estatua que del presidente Donald Trump y el pederasta, Jeffrey Epstein, recreando una de las escenas más famosas de la película “Titanic” ha desatado una revolución en redes sociales y sobre todo, a quienes han podido verla personalmente en el National Mall de Washington D.C.

La obra, titulada “King of the World” (“Rey del mundo”), muestra a ambas figuras en la pose clásica del filme, evocando el momento protagonizado por los personajes Jack y Rose. La escultura supera los tres metros de altura y fue instalada frente al Capitolio.

La satírica obra de Donald Trump y Jeffrey Epstein

La pieza fue colocada por el colectivo artístico anónimo “The Secret Handshake”, conocido por realizar intervenciones provocadoras relacionadas con la política estadounidense.

Según explican los creadores, la escultura busca ser una crítica social y política que alude a la relación pasada entre Trump y Epstein.

Junto al monumento se colocaron placas y pancartas que hacen referencia a los vínculos sociales entre ambos personajes, lo que refuerza el carácter satírico de la instalación.

El monumento fue pintado con un acabado dorado y orientado hacia el Monumento a Washington, lo que aumenta su visibilidad en uno de los espacios públicos más transitados de la capital estadounidense.

La escena de Titanic convertida en crítica política

La imagen recreada hace referencia a la famosa secuencia de la película de 1997 dirigida por James Cameron, donde los personajes interpretados por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet extienden los brazos en la proa del barco mientras el protagonista exclama “soy el rey del mundo”.

En esta versión artística, el gesto romántico se transforma en un recurso irónico. Las placas colocadas junto a la escultura comparan de forma sarcástica la relación ficticia de los personajes de la película con la relación real entre Trump y Epstein, utilizando un lenguaje provocador.

La obra pretende provocar reflexión sobre el poder, las relaciones entre figuras influyentes y las controversias políticas que han rodeado a ambos personajes durante años.