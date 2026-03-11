Lindsay Lohan huye de Medio Oriente tras recientes bombardeos

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace una década Lindsay Lohan está residenciada en Dubái, donde vive junto a su pareja e hijo. Sin embargo, la protagonista de “Un Viernes de Loco” salió huyendo de Medio Oriente por los recientes bombardeos en la región.

Durante el ataque iraní a bases militares de Estados Unidos en Dubái, y otras zonas del Golfo Pérsico, Lohan y su familia vivieron horas de terror por el bombardeo, así como las constantes amenazas en la región.

Sin embargo, una fuente cercana reveló a TMZ que la actriz se encontraba “a salvo” junto a los suyos. Al mismo tiempo envió un mensaje esperanzador a todos los ciudadanos: “Rezo por la paz. Cuídense todos. Que Dios nos bendiga”.

Lindsay Lohan de regreso a Estados Unidos

A casi dos semanas del acontecimiento que estremeció al mundo, Lindsay Lohan huyó de Dubái y aterrizó hace un par de horas en Estados Unidos junto a su esposo Bader Shammas, y su hijo Luai.

Las cámaras de TMZ captaron el retorno de la estrella, a quien se le vio con grandes equipajes, una muestra de que estará un largo tiempo en el país.

La actriz de “Juegos de Gemelas” se mostró simpática con los reporteros mientras organizaba sus maletas en las camionetas.

Conflicto en Medio Oriente

Con la muerte del líder de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, en un ataque quirúrgico perpetrado por Estados Unidos en conjunto con Israel ha puesto en juego la seguridad de uno de los lugares más turísticos en el mundo, Dúbai.

Por primera vez en muchos años, el epicentro del lujo y multimillonarios está en peligro luego ataques iraníes a la ciudad como represalia del bombardeo a sus líderes.