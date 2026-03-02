Lindsay Lohan vivió momentos de terror tras ataque iraní en Dubái

Suscríbete a nuestros canales

La reciente escalada de violencia en Medio Oriente alcanzó a Dúbai, hogar de empresarios y celebridades que hacen vida en la metrópolis. Lindsay Lohan radicada desde hace una década en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos envió un mensaje esperanzador tras vivir momentos de angustia.

Con la muerte del líder de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, en un ataque quirúrgico perpetrado por Estados Unidos en conjunto con Israel ha puesto en juego la seguridad de uno de los lugares más turísticos en el mundo, Dúbai.

Por primera vez en muchos años, el epicentro del lujo y multimillonarios está en peligro luego ataques iraníes a la ciudad como represalia del bombardeo a sus líderes.

Lindsay Lohan está “a salvo”

Momentos de terror vivieron turistas y residentes de Dubái en una ola de ataques claves por parte de Irán. Desde su cuenta en Instagram, Lindsay Lohan escribió: “Rezo por la paz. Cuídense todos. Que Dios nos bendiga”.

Junto a su esposo, el empresario Bader Shammas, y su hijo Luai, la actriz confirmó que se encuentran “a salvo” luego del ataque, según informó el portal estadounidense TMZ.

La protagonista de “Juegos de Gemelas” no ha dado más señales, pero, fuentes sugieren que está bajo perfil y con la esperanza que el conflicto pase pronto.

Lindsay Lohan encontró en Dúbai su estabilidad

Casada desde el 2022 con el empresario nacido en Kuwait, Lindsay Lohan encontró su refugio en el Golfo Pérsico junto a su familia.

En una entrevista para Vogue Arabia, confirmó su tranquilidad en la ciudad: “estamos muy bien juntos porque él (Bader Shammas) es muy tranquilo y yo soy como un petardo. Estar en Dubái me da mucha estabilidad”.