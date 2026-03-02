El secreto mejor guardado de Zendaya que salió a la luz pública

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista con Access Hollywood, el estilista Law Roach afirmó con humor y certeza que la boda entre Zendaya y Tom Holland ya se había celebrado, dejando sorprendido e incluso confundido al público que hasta ahora desconocía el hecho.

“La boda ya sucedió, te la perdiste”, respondió cuando los reporteros le preguntaron sobre el rumor. Aunque Roach no ofreció detalles concretos sobre la fecha, el lugar o las circunstancias de la ceremonia, su comentario fue lo suficientemente claro como para encender los rumores.

Zendaya y Tom: una relación de película

La historia de amor entre Zendaya y Tom ha sido seguida por fans desde que se conocieron en el set de “Spider-Man: Homecoming” en 2016. Aunque trabajaron juntos por primera vez hace casi una década, no fue hasta 2021 que la pareja confirmó públicamente su relación.

Los rumores de compromiso comenzaron a circular con fuerza durante los Globos de Oro 2025, cuando Zendaya fue vista con un impresionante anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo.

Ese gesto alimentó especulaciones que luego se consolidaron cuando Holland se refirió a ella como su prometida durante un evento público en septiembre de ese mismo año.

Privacidad ante todo

Una de las características más comentadas de la relación entre la estadounidense y el británico es su firme compromiso con la privacidad. Ambos artistas han hablado en varias entrevistas sobre la importancia de mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del ojo público.

Ambos están conscientes de su estatus como una de las parejas más populares de Hollywood hace que cada movimiento sea escrutado por millones, por lo que llevan con total hermetismo su romance.

La supuesta boda secreta, si se confirma, sería coherente con esa filosofía siendo una decisión íntima y alejada de la atención mediática tradicional, sin grandes anuncios ni espectáculos en redes sociales.

Fanáticos enloquecen en redes

Tras la declaración de Law Roach, las redes sociales estallaron. Fans de todas partes del mundo expresaron su asombro, felicidad y curiosidad ante la posibilidad de que Zendaya y Tom Holland ya sean marido y mujer.

Comentarios como “¡Finalmente!”, “La pareja perfecta” y “¿Dónde fue la boda?” inundaron plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. No obstante, la pareja aún no se ha pronunciado al respecto.