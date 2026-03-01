MLB: Jarren Duran desata su poder y en Red Sox se frotan las manos

Suscríbete a nuestros canales

Jarren Duran ha encendido las alarmas positivas en el Spring Training de Medias Rojas de Boston. El pelotero mexicano ha mostrado fuerza, velocidad y buena disciplina en el plato. Situación que recibe Alex Cora con los brazos abiertos para el inicio del 2026 de Grandes Ligas.

Duran suma cinco juegos en el Spring Training 2026 con números que lo convierten en el Red Sox con mejor forma. Por ahora registra: 12 turnos, 6 anotadas, 7 hits, 2 dobles, 3 jonrones, 5 impulsadas, 3 boletos, 2 ponches, 1 robo, .583 PRO, .667 OBP, 1.500 SLG, 2.167 OPS.

El jardinero ha mostrado una preparación física impecable durante la temporada baja en Estados Unidos. Su capacidad para conectar la bola con autoridad en este Spring Training ha devuelto la esperanza a una fanaticada que espera ver al mexicano en su versión más letal.

El cuerpo técnico de Boston confía en que este ritmo arrollador se mantenga durante todo el calendario oficial. Jarren no solo aporta velocidad en las bases, también tiene poder para conectar lejos la bola y eso añade una dimensión peligrosa que pocos equipos podrán contener.

Jarren Duran de la cuerda floja a brillar en Spring Training 2026

Jarren Duran comenzó la temporada 2026 de Grandes Ligas con muchos rumores de salidas. Red Sox nunca salió al paso para negarlos y eso abría más la posibilidad de salir. Periodistas como Bob Nightengale de USA Today señalaban como "sorpresa" si el mexicano permanecía en el roster.

Por otra parte, el interés de Reales de Kansas City era tan importante que se llegó a discutir los jugadores que recibiría Boston. A pesar de todo lo que se ha dicho, el mexicano se centró en mejorar a nivel ofensivo en el plato y en el Spring Training ha dado resultados positivos.

Hoy es uno de los jugadores con mejor estado de forma de Red Sox y se espera que esté en el lineup titular para el Opening Day. Lo que no se sabe es si estará delante o detrás de Roman Anthony que parece ser el primer bate de Alex Cora para la temporada 2026 de la MLB.

Proyección de Jarren Duran con Red Sox en 2026

Baseball-Reference le da una proyección interesante a Jarren Duran para la temporada 2026 con Red Sox. Hay que tomar en cuenta que el mexicano estará en el Clásico Mundial de Beisbol con si país; por lo que tendrá una temporada para gestionar el cansancio y por eso el motivo de sus números.

Proyección de Duran en 2026:

- 560 turnos, 82 anotadas, 151 hits, 39 dobles, 9 triples, 16 jonrones, 70 impulsadas, 24 bases robadas, 50 boletos, 142 ponches, .270 promedio, .335 OBP, .457 SLG, .793 OPS