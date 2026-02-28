MLB: Julio Rodríguez logra el récord que parecía imposible en 50 años

Suscríbete a nuestros canales

Julio Rodríguez no necesita una presentación con Marineros de Seattle. El dominicano se roba los reflectores y los flashes con jugadas impresionantes en Grandes Ligas. Sin embargo, tiene una marca que parecía imposible en la historia de la liga, hasta que llegó el '44'.

Rodríguez con Marineros cerro 2025 con: 32 jonrones, 30 robos, 106 carreras anotadas y una segunda mitad brutal con .932 de OPS entre agosto y playoffs. A sus 24 años ha demostrado tener algo especial para Seattle, siendo líder y la cara de la franquicia en Las Mayores.

Es tan bueno el rendimiento del dominicano que en sus cuatro temporadas en MLB ha logrado el 20-20, todo antes de cumplir 25 años. Ningún jardinero central principal lo había logrado en los últimos 50 años en la liga. No es solo un dato, es una declaración de lo que puede llegar ser.

¿Qué esperar de Julio Rodríguez en 2026 con los Mariners?

Todos saben que Julio Rodríguez será importante para Marineros de Seattle en 2026. Todos entienden que tendrá un desempeño superlativo para ayudar a su equipo a alcanzar la postemporada. Sin embargo, tiene una deuda pendiente con su equipo y consigo mismo que debe mejorar.

La única deuda pendiente sigue siendo la consistencia. Sus primeras mitades de temporada (.737 OPS promedio) contrastan brutalmente con sus segundas mitades (.902 OPS promedio). Si logra unificar ambas versiones, Marineros tiene un jugador diferencial para toda una temporada.

En ese contexto, se espera un Rodríguez superlativo desde su primer juego. Siendo determinante en el marcador a nivel ofensivo y defensivo. El dominicano es junto a Cal Raleigh las grandes figuras y donde recae el peso de las victorias de un equipo que busca la Serie Mundial.

Proyección de Julio Rodríguez con Marineros de Seattle en 2026

Baseball-Reference tiene una proyección bastante parecida a lo mostrado en 2025. Sin embargo, está claro que Julio Rodríguez para 2026 busca dar un paso más en sus números, puede estar lo más cerca posible de alcanzar el 40-40 en su carrera.

Proyección de Rodríguez para 2026:

- 564 turnos, 86 anotadas, 155 hits, 26 dobles, 2 triples, 26 jonrones, 81 impulsadas, 25 bases robadas, 42 boletos, 139 ponches, .275 promedio, .333 OBP, .466 SLG, .799 OPS