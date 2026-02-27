MLB: Vladimir Guerrero Jr rompe el silencio tras la salida de Bichette

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr es el líder de Azulejos de Toronto prácticamente desde que debutó en Grandes Ligas. Sin embargo, ese liderazgo era compartido con Bo Bichette, un pelotero querido dentro de la organización. Ahora el dominicano se sinceró tras la partida de su hermano.

El campamento de Azulejos en Dunedin vive una atmósfera diferente tras la partida de Bichette. El propio Guerrero Jr confesó: "La primera semana fue un poco extraña, porque había jugado con él desde los 18 años, pero hay que entender que esto es un negocio".

Vladdy continuó: "Cuando firmó con los Mets, me sentí un poco triste. Sigue siendo mi hermano. La relación será la misma pase lo que pase, incluso si está en otro equipo. Será mi hermano para siempre". Bo firmó con Mets por 3 temporadas y 16 millones de dólares.

Azulejos de Toronto el equipo de Vladimir Guerrero Jr

Muchas veces el liderazgo de un equipo llega por rendimiento y otras por tener el contrato más importante del roster. En el caso de Azulejos de Toronto es por ambas cosas, el dominicano Vladimir Guerrero Jr es el dueño del clubhouse y así lo ha dejado saber su entrenador.

John Schneider manager de Azulejos dejó las cosas claras: "Probablemente le permita a Vlad tener una voz más fuerte. Esta es una oportunidad para que Vlad tenga una voz más fuerte y realmente entienda que éste ha sido su equipo y seguirá siendo su equipo".

Guerrero Jr es el líder de un equipo con mucha calidad. Ya llegaron a una Serie Mundial y eso solo es señal del trabajo bien realizado a lo largo de un año. Necesitan repetir la fórmula, pero ahora Vladdy debe tomar las riendas completas del equipo y llevarlos a la victoria.

Proyección de Vladimir Guerrero Jr con Azulejos de Toronto en 2026

Baseball-Reference presenta una proyección fuerte para Vladimir Guerrero Jr en 2026. El dominicano tendrá una cantidad importantes de hits y un promedio sólido para guiar a su equipo a la postemporada. Eso sí, parece que esos números podrán ser superados por el dominicano.

Proyección de Guerrero Jr para 2026:

- 535 turnos, 82 anotadas, 157 hits, 32 dobles, 1 triple, 23 jonrones, 82 impulsadas, 5 bases robadas, 66 boletos, 89 ponches, .293 promedio, .375 OBP, .486 SLG, .861 OPS