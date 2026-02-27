Herederos de la velocidad: Cuatro piezas de Flightline van a subasta en Florida

Suscríbete a nuestros canales

La Ocala Breeders' Sales (OBS), una de las comercializadoras de purasangres más importantes de Florida, celebrará este próximo mes de marzo su tradicional subasta de ejemplares de dos años en entrenamiento.

Desde el martes 10 hasta el jueves 12 de marzo, se ofrecerán un total de 816 productos. Los interesados podrán evaluar su desempeño físico durante las sesiones de under-tack (briseos), que se llevarán a cabo la próxima semana, del 4 al 7 de marzo.

Entre los sementales destacados, la gran expectativa gira en torno a los cuatro descendientes del campeón invicto Flightline. Tras causar sensación en su paso a la cría, este 2026 marcará el debut en las pistas de su primera generación nacida en 2024.

Los cuatro Flightline disponibles en la OBS