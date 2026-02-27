Herederos de la velocidad: Cuatro piezas de Flightline van a subasta en Florida

La Ocala Breeders' Sales (OBS), una de las comercializadoras de purasangres más importantes de Florida, celebrará este próximo mes de marzo su tradicional subasta de ejemplares de dos años en entrenamiento.
NOTAS RELACIONADAS
Desde el martes 10 hasta el jueves 12 de marzo, se ofrecerán un total de 816 productos. Los interesados podrán evaluar su desempeño físico durante las sesiones de under-tack (briseos), que se llevarán a cabo la próxima semana, del 4 al 7 de marzo.
Entre los sementales destacados, la gran expectativa gira en torno a los cuatro descendientes del campeón invicto Flightline. Tras causar sensación en su paso a la cría, este 2026 marcará el debut en las pistas de su primera generación nacida en 2024.
Los cuatro Flightline disponibles en la OBS
- HIP 245: La primera en salir al ring será una potra hija de Pauseforthecause (por Giant’s Causeway), cuya descendencia ya incluye un ganador por Justify en Canadá. Nació el 19 de febrero de 2024.
- HIP 354: Una potra castaña en Show Me the Gold, nieta de la selectiva Deceptive Vision y representante del influyente linaje de A.P. Indy. Su fecha de nacimiento es el 11 de abril de 2024.
- HIP 396: Un potro castaño hijo de Stonetonic (por Candy Ride), mismo padre del estelar Gun Runner. Destaca su línea materna: su tercera madre es Special Me, progenitora de los ganadores Grado 1 Gina Romantica y Gift Box. Nació el 18 de abril de 2024.
- HIP 698: Para cerrar, una potra castaña hija de la ganadora clásica Dalika (GER). Esta yegua europea hizo historia al ganar en tiempo récord el Beverly D. Stakes (G1) en Churchill Downs. La potra nació el 26 de enero de 2024.