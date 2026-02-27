¿Por qué Magneto es el caballo a vencer? La estadística que favorece su triunfo este domingo

Suscríbete a nuestros canales

En el hipismo, los factores cruciales a menudo pasan desapercibidos para el aficionado y solo cobran relevancia una vez que cruzan la meta. Sin embargo, en la séptima carrera dominical inicio del 5y6 nacional surge un dato estadístico clave que el apostador debe analizar antes de sellar su formulario.

El retorno de un purasangre con linaje: La Rinconada

La competencia, pautada para las 3:30 de la tarde, reúne a doce ejemplares de tres años sobre un recorrido de 1.300 metros. En este lote de debutantes y no ganadores destaca la presencia de Magneto, un hijo de Neolithic en Venezuelan Talent nacido en el Haras La Orlyana. El defensor de las sedas del Stud "Doña Lizz" reaparece tras un ayuno de 112 días sin acción en pruebas públicas y en su última presentación arribó en el tercer lugar.

Pese a que su campaña actual registra tres actuaciones sin victorias, el ejemplar contará nuevamente con la conducción del profesional Francisco Quevedo, bajo la tutela del entrenador Riccardo D’Angelo.

El "Rey de la Efectividad" y su registro en reaparecidas

El punto determinante para este compromiso reside en la eficacia de su preparador. Riccardo D’Angelo posee un historial respetable en el manejo de ejemplares que regresan a la pista tras un periodo de inactividad.

Las cifras respaldan su gestión: de 95 intentos con caballos en situación de reaparecida, el profesional suma 26 victorias. Este registro arroja un 27% de efectividad, una estadística de peso que coloca a Magneto como un contendiente de cuidado en el inicio de la jugada multimillonaria.

Ajustes: Magneto Caballos La Rinconada

Es importante destacar que este tresañero ajustó este martes con bozal: Galopo dos vueltas en pelo con Rafael Solano y el día miércoles con el mismo Quevedo, fue pique en pelo al tiro. Información publicada por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).