Rawayana suma otro hito a su carrera al colaborar con un grande de la música: ¿Quién es?

La exitosa agrupación venezolana, Rawayana, vuelve a poner el nombre de Venezuela en alto con su más reciente colaboración que, emocionó a sus miles de seguidores y confirmó el importante alcance que ha tenido la banda en los últimos meses.

La unión con este gigante de la música surge como parte del nuevo álbum de la estrella internacional, programado para salir el 6 de marzo de 2026 y, sin duda, representa uno de los momentos más esperados del año para los fans de ambos artistas.

La alianza de Rawayana

“Timelapse de Sol” lleva por nombre la canción que grabó Rawayana con nada más y nada menos que el colombiano Juanes, quien está próximo a lanzar su disco “JuanesTeban”.

El tema mezcla ritmos caribeños con la sensibilidad del pop rock característica del antioqueño. Por supuesto, Juanes expresó su emoción y gratitud al grabar este hit musical con los intérpretes de éxitos como “Veneka”, “Inglés en Miami” y “Feriado”.

“La hice con unos panas de Venezuela, es muy cool. Es brutal, es una cumbia-reggae muy caribeña con sonido vintage pero moderno y a mí me encanta. No veo la hora de poder cantar esa canción en un concierto con ustedes”, expresó Juanes en un video de Instagram.

JuanesTeban: Un álbum que abraza a la cultura

El álbum “JuanesTeban” se perfila como uno de los lanzamientos más diversos del año. Además de Rawayana, incluirá colaboraciones con figuras importantes de la escena latina como Bomba Estéreo y Mon Laferte.

Este proyecto explora en 16 canciones desde sonidos tropicales hasta fusiones de rock, reggaetón y cumbia, una apuesta por la diversidad sonora que busca capturar al público tradicional y a las nuevas generaciones.