Juanes olvida la letra de su canción en Viña del Mar y así reaccionó

El ícono del rock en español, Juanes, vivió un momento inesperado y humano en la antesala de uno de los escenarios más emblemáticos de Latinoamérica, el Festival de Viña del Mar 2026 en el que se presentó la noche del 25 de febrero.

A pocas horas de su esperada presentación en la Quinta Vergara, el artista protagonizó una anécdota bien divertida pero también algo vergonzosa que rápidamente se volvió tema de conversación en redes y medios.

Juanes "se quedó en blanco"

Previo a su actuación en el festival, Juanes fue invitado al programa especial Only Viña, transmitido por el canal Mega.

Cuando le pidieron interpretar uno de sus éxitos más queridos, “Para tu amor”, la situación se complicó, pues, en pleno despliegue de guitarra y voz, el cantante se detuvo y confesó con una sonrisa que se le había olvidado la letra.

El momento, lejos de ser motivo de tensión, se tornó anecdótico y simpático. La presentadora del programa, Tonka Tomicic, incluso le pasó su teléfono para que pudiera revisar la letra y seguir con la interpretación.

Más adelante, cuando le solicitaron otro tema, Juanes bromeó sobre necesitar de nuevo el celular para recordar las estrofas.

Lo tomó con humor

Lejos de incomodarse con el olvido, hecho que muchas estrellas podrían sentir como vergonzoso, Juanes se tomó el incidente con profesionalismo y buen humor, convirtiendo ese momento en una muestra más de su carisma en el escenario (y fuera de él).

En ese sentido, aseguró entre risas que, para su presentación en el famoso festival, estudiaría sus letras para no sufrir el mismo altercado.

Triunfó en Viña

Luego de ese episodio, el colombiano subió al escenario con toda la energía, interpretando muchos de sus grandes éxitos y celebrando con el público chileno.

Entre los momentos más destacados de su presentación estuvo la invitación sorpresa a la chilena Mon Laferte, con quien cantó el clásico “Fotografía”, generando ovaciones en la Quinta Vergara.