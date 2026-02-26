Farándula

Shakira nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll

La cantante colombiana con más de 30 años de trayectoria musical forma parte del grupo selecto de artistas que fueron tomados en cuenta para el reconocimiento

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 08:02 pm
Shakira nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll
Shakira al al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez Shakira fue nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026. La cantante colombiana forma parte de una extensa lista de 17 artistas que fueron tomados en cuenta para este reconocimiento.

NOTAS RELACIONADAS

La intérprete de éxitos como “Loba”, “Ojos así”, “Waka Waka”, “Hips Don't Lie” y más, es la única latina dentro del listado que toma en cuenta distintos géneros musicales como el pop, el rock, el blues, el R&B, el soul el hip hop, el heavy metal, el punk, el jazz y el dance.

¿Qué se necesita para ser tomado en cuenta?

Para ser considerado para ser parte del Salón de la Fama del Rock & Roll, debió haber transcurrido al menos 25 años desde el lanzamiento del primer álbum. En el caso de Shakira, debutó con su disco “Magia” en 1991, desde entonces han pasado 35 años.

Sin embargo, su salto a la fama se dio en 1995 con “Pies Descalzos”, una producción que le abrió las puertas al resto de Latinoamérica.

Lista de nominados

  • The Black Crowes
  • Jeff Buckley
  • Mariah Carey
  • Phil Collins
  • Oasis
  • Lauryn Hill
  • Billy Idol
  • INXS
  • Iron Maiden
  • Pink
  • Shakira
  • Sade
  • Joy Division/New Order
  • Luther Vandross
  • Melissa Etheridge
  • New Edition
  • Wu-Tang Clan

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park
Miércoles 25 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula