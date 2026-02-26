Shakira nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez Shakira fue nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026. La cantante colombiana forma parte de una extensa lista de 17 artistas que fueron tomados en cuenta para este reconocimiento.

La intérprete de éxitos como “Loba”, “Ojos así”, “Waka Waka”, “Hips Don't Lie” y más, es la única latina dentro del listado que toma en cuenta distintos géneros musicales como el pop, el rock, el blues, el R&B, el soul el hip hop, el heavy metal, el punk, el jazz y el dance.

¿Qué se necesita para ser tomado en cuenta?

Para ser considerado para ser parte del Salón de la Fama del Rock & Roll, debió haber transcurrido al menos 25 años desde el lanzamiento del primer álbum. En el caso de Shakira, debutó con su disco “Magia” en 1991, desde entonces han pasado 35 años.

Sin embargo, su salto a la fama se dio en 1995 con “Pies Descalzos”, una producción que le abrió las puertas al resto de Latinoamérica.

Lista de nominados