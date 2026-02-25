Christian Nodal responde al supuesto abandono a su hija con Cazzu

Suscríbete a nuestros canales

El cantante mexicano, Christian Nodal, volvió a convertirse en el centro de la atención mediática tras su reciente respuesta pública a las declaraciones de la artista argentina Cazzu, con quien mantiene un conflicto abierto relacionado con su hija en común, Inti.

La polémica se intensificó luego de que Cazzu expresara su molestia por la letra de una canción que mencionaba a Nodal y, según ella, usaba el tema personal para “promocionar una gira”.

Ante esto, el intérprete de éxitos como “Adiós Amor” salió al paso y negó categóricamente cualquier actitud que implique abandono o manipulación mediática.

Nodal se le va encima a Cazzu

En su canal de difusión en Instagram, Nodal compartió una serie de mensajes para aclarar su postura y exigir que se presenten pruebas concretas de lo que considera “acusaciones infundadas” por parte de Cazzu.

En el mensaje no desaprovechó la oportunidad de defenderse y afirmar que, ha hecho todo lo legalmente posible para estar junto a su hija, derecho que, a su juicio, se le ha sido negado.

“Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite”, comenzó su mensaje.

“Ante la falta de acuerdo, procedí legalmente desde mi país con la misma intención básica: que un juez regule los días de convivencia con nuestra bebé y establezca una cifra de manutención clara. En ese proceso me encuentro”, aseveró el esposo de Ángela Aguilar.

Por otro lado, Christian aseguró que, su expareja inventó que él se había negado a firmarle los permisos para que ella y la pequeña pudieran ingresar a Estados Unidos, acusaciones que lanzó en meses anteriores la famosa rapera.

La disputa detrás de la letra "Rosita"

La raíz de este nuevo capítulo en la controversia entre Nodal y Cazzu fue la canción “Rosita”, interpretada por varios artistas urbanos, que contiene una línea que alude al cantautor mexicano diciendo “como Christian Nodal” al hablar de casarse rápidamente.

Mientras Cazzu manifestó su indignación por lo que interpretó como una trivialización de su historia personal y familiar, Nodal sostuvo que se trata simplemente de una referencia dentro del contexto musical, común en géneros como el urbano.

Además, Nodal aprovechó para criticar lo que considera una indignación selectiva por parte de Cazzu, señalando que ciertos gestos o decisiones personales no reciben el mismo nivel de crítica pública que simples letras de canciones.