WBC: Paul Skenes rompe el molde y confirma plan estelar con EE. UU.

Paul Skenes es uno de los mejores lanzadores de los años recientes en Grandes Ligas. Su lugar en la rotación de Estados Unidos está totalmente garantizado para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. De hecho, el joven pelotero dio una revelación clave para el torneo.

Skenes está listo para afrontar su primera aparición en el Clásico Mundial. El vigente Cy Young de Liga Nacional reveló que su objetivo es realizar al menos dos aperturas, siempre que avance de fase: "Si ganamos y llegamos tan lejos como debemos, volveré a lanzar en el torneo".

Paul tiene la oportunidad de hacer historia en un torneo internacional y luego volver a la MLB y ganar otro Cy Young. El pitcher de 23 años está en un fantástico estado de forma y lo ha demostrado desde su debut con Piratas de Pittsburgh, ahora le toca poner su huella su selección.

Paul Skenes dos aperturas y Tarik Skubal solo una en el Clásico

La postura de Paul Skenes contrasta con la de Tarik Skubal, quien limitará su participación a un solo juego por precaución física. Para Skenes, vestir el uniforme de las barras y las estrellas tiene un significado patriótico especial tras su paso previo por la Fuerza Aérea.

Skubal está ante un año importante en su carrera: primero se juega un buen contrato en la agencia libre; segundo, está ante la posibilidad de pelar división, Liga Americana y Serie Mundial con Tigres de Detroit. Es la primera vez que cuentan con un grupo competitivo en mucho tiempo.

Proyección de Paul Skenes y Tarik Skubal para 2026

Ambos ganadores del premio Cy Young durante la temporada 2025 cuentan con una proyección importante según Baseball-Reference. Ambos manejan efectividad por debajo de 2.70 y alcanzan 190+ ponches con 10+ victorias en un año donde el Clásico Mundial les dará una preparación inédita.

Proyección de Skenes en 2026:

- 11-8, 2.43 efectividad, 1 salvado, 167.0 entradas, 125 hits, 45 carreras limpias, 13 jonrones, 43 boletos, 194 ponches, 1.00 WHIP

Proyección de Skubal en 2026:

- 13-6, 2.69 efectividad, 1 salvado, 177.0 entradas, 136 hits, 53 carreras limpias, 17 jonrones, 38 boletos, 205 ponches, 0.98 WHIP