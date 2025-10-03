¿Quién es el favorito en la serie entre Tigres de Detroit y Marineros de Seattle?

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de que el momento de forma de ambos equipos favorecía a los Guardianes de Cleveland, este jueves 2 de octubre los Tigres de Detroit asaltaron el Progressive Field de Cleveland, para llevarse el tercer y decisivo juego de la Serie de Comodín, y así inscribir su nombre en la Serie Divisional de la Liga Americana.

En esta nueva ronda, los espera un rival que será sumamente complicado: los Marineros de Seattle. Con una ofensiva explosiva comandada por un candidato al Jugador Más Valioso, como lo es el receptor Cal Raleigh, el conjunto de los Marineros se quedó con el título divisional por primera vez en más de 20 años, al ganar 90 juegos en la ronda regular.

Sin duda, este será un choque lleno de piezas estelares, y que sin duda alguna será definido por detalles. ¿Quién es el gran favorito para llevarse el cupo a la Serie de Campeonato? Es una pregunta que ciertamente es difícil, pero que intentaremos responder a continuación con números.

¿Quién es el favorito entre Tigres de Detroit y Marineros de Seattle?

Si revisamos las estadísticas colectivas durante la temporada regular, podremos notar que la paridad entre Marineros de Seattle y Tigres de Detroit es realmente mucho más grande de lo que parece. En cuanto a ofensiva colectiva, los márgenes entre ambas franquicias en estadísticas claves, como OPS (.740 SEA; .729 DET) y carreras anotadas (766 SEA; 758 DET) son muy pequeños.

En el pitcheo, la historia es bastante similar, y además, si revisamos el récord de ambas novenas, los Marineros ganaron solo tres juegos más que los Tigres de Detroit. Ante estos escenarios, nos queda una forma de "desempate" para llegar a un veredicto.

Si nos vamos a la serie particular entre ambos, que fue de seis encuentros, nos encontramos con que, en este duelo de margenes, los Marineros se impusieron, al ganar cuatro juegos y perder dos, por lo que se les podría considerar como ligeros favoritos para meterse en la Serie de Campeonato.