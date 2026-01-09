Liarvis Breto empezó la postemporada "crecido" en la lomita

Suscríbete a nuestros canales

Una de las buenas noticias de Caribes de Anzoátegui fue el resurgir de su bullpen en la postemporada y uno de los casos más llamativos, es el de Liarvis Breto, quien ha lucido casi perfecto en las primeras de cambio en el Round Robin.

Al relevista no le fue nada bien en la ronda regular, tras exhibir una alta efectividad de 5.33 con 16 carreras limpias toleradas en 27 tramos de labor. Sin embargo, su trabajo ha dado un giro de 180° respondiendo a la confianza de su manager, Asdrubal Cabrera.

Liarvis Breto está "imbateable":

Los orientales están disputando su cuarto encuentro de la semifinal y Breto ha lanzado en los tres anteriores, sin permitir anotaciones, luego de lucir sumamente solvente.

Al brazo siniestro solamente le han conectado dos indiscutibles, ha regalado un boleto y ha ponchado a cinco oponentes; en un total de cuatro episodios lanzados, para exhibir una efectividad inmaculada (0.00).

En Caribes espera que se mantenga consistente:

Liarvis es un brazo experimentado y además, sumamente útil, motivado a que entre los equipos presentes en el Round Robin hay muchos bateadores zurdos o ambidiestros.

Por lo tanto, la clave será que pueda mantener esa consistencia durante todos los playoffs, para dar un equilibrio importante entre los abridores y el bullpen, algo fundamental en esta Liga.