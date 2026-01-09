MLB: Arizona Diamondbacks toma una decisión sobre el futuro de Ketel Marte

Suscríbete a nuestros canales

La incertidumbre con el futuro del camarero, Ketel Marte, ha llegado a su fin. Los Diamondbacks de Arizona han tomado una decisión clave de cara a la temporada 2026, al descartar la salida de la estrella dominicana en el mercado de cambios, según el periodista de MLB Network, Jon Heyman.

La organización optó por mantener a su estrella como pieza fundamental de la reconstrucción que se desea ejecutar para los próximos años, apostando por la estabilidad y el liderazgo dentro del clubhouse.

El pelotero de 32 años, cuya versatilidad defensiva y consistencia ofensiva desde su debut en las Grandes Ligas lo han convertido en una figura que ha marcado un antes y un después con este uniforme, no solo por sus logros individuales, sino por todo lo que ha podido aportar a la franquicia cada vez que está en el terreno de juego.

Ketel Marte - Diamondbacks de Arizona

El segunda base ha sido un referente para los Diamondbacks tanto dentro como fuera del campo. Su capacidad para producir carreras, combinar poder con contacto y aportar solidez defensiva lo posiciona como uno de los jugadores más valiosos de la Liga Nacional en su rol y así sus números lo respaldan.

En 11 largos años con Arizona, tiene un total de 1230 juegos disputados, 4534 turnos al bate, 688 carreras, 1273 imparables, 270 dobles, 43 triples, 171 cuadrangulares, 587 remolcadas, 65 bases robadas, 471 boletos y promedio de bateo en .281 de por vida.

Para el jugador, la decisión también supone estabilidad. Permanecer en Arizona le permitirá mantener su rol protagónico y seguir siendo una referencia ofensiva en la alineación. Además, su experiencia resulta clave para el desarrollo de jóvenes talentos que comienzan a integrarse al roster activo.

Finalmente, esta decisión por parte de los Arizona Diamondbacks dará mucho de qué hablar en los próximos meses, tomando en consideración lo que representa Ketel Marte en la actualidad del mejor béisbol del mundo.