MLB

¡Back to back! Así llega el primer bambinazo de Eugenio Suárez en su regreso a Cincinnati

"Bolibomba" empieza a ponerse a tono para el Clásico Mundial

Por

Neyken Vegas
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 07:05 pm
¡Back to back! Así llega el primer bambinazo de Eugenio Suárez en su regreso a Cincinnati
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Los peloteros venezolanos siguen demostrando su poder en el Spring Training y uno del que se espera que saque muchas pelotas en esta venidera temporada, comenzó a "calentar motores". Se trata de Eugenio Suárez, quien fue protagonista de un back to back junto a Elly De La Cruz este martes.

NOTAS RELACIONADAS

Los Rojos de Cincinnati vinieron de atrás, para imponerse esta tarde 5 carreras por 4 a los Reales de Kansas City, con una pequeña muestra de lo peligrosa que podría ser la dupla entre la "Cocoa" y "Bolibomba".

Eugenio Suárez sella el "back to back":

En la parte baja del quinto episodio, Cincinnati perdia parcialmente 4-1 y comenzaron a descontar con un inmenso cuadrangular del dominicano De La Cruz, quien envió la pelota a 432 pies de distancia.

Tras ese batazo, el venezolano Suárez siguió el ejemplo, con una conexión de cuatro esquinas entre los jardines central e izquierdo, para concretar los dos bambinazos consecutivos, que acercaron a los Rojos por la mínima (4-3).

Eugenio Suárez se pone a tono para el Clásico Mundial:

Además de su cuadrangular, "Geno" conectó un imparable en este desafío, para batear de 3-2 y de esa manera, comienza a ponerse a tono, para el Clásico Mundial, un evento que iniciará el próximo 5 de marzo.

Suárez, también espera aumentar su registro de conexiones de cuatro esquinas con el uniforme de los Reds, con quienes sumó 189 jonrones en su primera etapa de siete zafras.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park
Martes 24 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol