¡Back to back! Así llega el primer bambinazo de Eugenio Suárez en su regreso a Cincinnati

Los peloteros venezolanos siguen demostrando su poder en el Spring Training y uno del que se espera que saque muchas pelotas en esta venidera temporada, comenzó a "calentar motores". Se trata de Eugenio Suárez, quien fue protagonista de un back to back junto a Elly De La Cruz este martes.

Los Rojos de Cincinnati vinieron de atrás, para imponerse esta tarde 5 carreras por 4 a los Reales de Kansas City, con una pequeña muestra de lo peligrosa que podría ser la dupla entre la "Cocoa" y "Bolibomba".

Eugenio Suárez sella el "back to back":

En la parte baja del quinto episodio, Cincinnati perdia parcialmente 4-1 y comenzaron a descontar con un inmenso cuadrangular del dominicano De La Cruz, quien envió la pelota a 432 pies de distancia.

Tras ese batazo, el venezolano Suárez siguió el ejemplo, con una conexión de cuatro esquinas entre los jardines central e izquierdo, para concretar los dos bambinazos consecutivos, que acercaron a los Rojos por la mínima (4-3).

Eugenio Suárez se pone a tono para el Clásico Mundial:

Además de su cuadrangular, "Geno" conectó un imparable en este desafío, para batear de 3-2 y de esa manera, comienza a ponerse a tono, para el Clásico Mundial, un evento que iniciará el próximo 5 de marzo.

Suárez, también espera aumentar su registro de conexiones de cuatro esquinas con el uniforme de los Reds, con quienes sumó 189 jonrones en su primera etapa de siete zafras.