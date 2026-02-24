El heredero de Bernardini está de fiesta: Rockville llega a su cuarto año en plenitud en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El calendario hípico marca hoy una fecha especial: el cuarto aniversario del nacimiento de Rockville. Este 24 de febrero, el hijo de Bernardini celebra un año más de vida consolidado como uno de los mejores importados que ha pisado la arena de La Rinconada en tiempos recientes. El actual defensor de los colores del Yellowstone atraviesa un momento estelar tras un 2025 donde dominó como el mejor tresañero extranjero en Venezuela.

De las subastas de EE. UU. a la gloria en Coche

La historia de este castaño en suelo nacional inició bajo el reporte de Meridiano Web el 6 de abril de 2025. Tras un debut discreto en Gulfstream Park, el ejemplar llegó al país con una inversión inicial de 95.000 dólares como yearling en Nueva York, para luego ser adquirido en Keeneland por 19.000 dólares.

Su adaptación fue inmediata. Al día de hoy, Rockville posee un récord envidiable de seis victorias en diez presentaciones en el óvalo caraqueño. Su reciente conquista en el Clásico Hylander (GIII), el pasado 15 de febrero, confirmó su vigencia; allí logró el triunfo tras una pausa de 63 días fuera de las pistas.

Un linaje de oro: La conexión con los jinetes venezolanos

La calidad de Rockville no es obra de la casualidad, sino de una genética superior vinculada a leyendas del hipismo:

Su padre, Bernardini: Ganador de seis de sus ocho carreras, incluyendo el Preakness Stakes (G1) y el Travers Stakes (G1) . En sus hazañas contó con la conducción del astro venezolano Javier Castellano .

Su madre, Sarah’s Pleasure: Hija de Street Cry , obtuvo su única victoria en Belmont Park bajo las riendas de otro histórico criollo: Ramón Domínguez .

Su abuelo, Street Cry: Semental insignia de Godolphin y ganador de la Dubai World Cup 2002, con una producción que superó los cinco millones de dólares.

Presente y futuro

Con cuatro años recién cumplidos, el pupilo del Yellowstone suma triunfos en los grados I, II y III de la hípica nacional. Su salud y capacidad atlética lo perfilan como el gran referente de los tiros intermedios y de aliento en la arena de Coche para esta temporada 2026. La afición hípica celebra hoy el nacimiento de un atleta que, con sangre estadounidense y corazón en Venezuela, promete seguir la ruta hacia la inmortalidad deportiva.