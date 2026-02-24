¿Hechizo en la gualdrapa? El número que tiene prohibido ganar en el 5y6 nacional de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa crece ante una nueva jornada en el Óvalo de Coche. Un total de 12 competencias integran el programa oficial para este primer domingo de marzo, una cita obligatoria para la fanaticada hípica nacional. Como es habitual, el equipo de Meridiano Web ofrece el análisis detallado de las pruebas con el fin de despejar dudas, especialmente sobre aquellas estadísticas que aún no favorecen a ciertos competidores.

El fin de una racha y un nuevo enigma: La Rinconada

Tras la victoria de la yegua Preciosa (14) en la última válida del pasado fin de semana, la atención se traslada ahora a un dato estadístico particular en el juego de las mayorías. El foco recae sobre la quinta válida, donde el ejemplar Isocórico portará el número siete en su gualdrapa.

La estadística resulta implacable para este puesto de pista: el número siete no visita el recinto de ganadores en dicha válida desde el 20 de octubre de 2024. En aquella ocasión, el purasangre My Father Antonio, bajo la conducción de Carlos Brito, logró la victoria. Desde entonces, el dígito permanece ausente en la pizarra de los triunfadores dentro de este tramo del 5y6.

Isocórico ante su gran oportunidad: Quinta Válida

A pesar de la sequía numérica, Isocórico surge como uno de los principales aspirantes en una carrera que se perfila sumamente pareja. El hijo de Jupiter Pluvius en The White Queen, por Great Hunter, posee una campaña de 10 actuaciones sin alcanzar el éxito. No obstante, su condición actual y el lote al que enfrenta lo posicionan como un candidato de fuerza.

La quinta válida es famosa por los resultados sorpresivos, y en esta ocasión, el factor numérico añade un elemento adicional de intriga. ¿Logrará Isocórico romper su propio historial de derrotas y, al mismo tiempo, acabar con el largo ayuno del número siete? La respuesta llegará este domingo bajo los focos de La Rinconada.