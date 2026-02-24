Semana sin carreras en Park Racing: Cancelada jornada del miércoles

Suscríbete a nuestros canales

Las bajas temperaturas que hacen mella en estos momentos en la costa este y centro de Estados Unidos, continúan afectando los programas de carreras en los distintos hipódromos ubicados en los estados de esa costa como por ejemplo Parx Racing en Bensalem, Penssylvania.

Estados Unidos: Canceladas carreras del miércoles en Parx Racing

Por tercer día consecutivo y por tercera vez en un mes, toda una semana de carreras han sido canceladas en el óvalo de Bensalem a causa del clima de frio que se vive en la costa este de Estados Unidos en este momento.

La programación de carreras del día miércoles ha sido cancelada, y así el recinto de Penssylvania se quedó con carreras toda la semana, igualmente pasó hace un mes, cuando las jornadas del 19. 20 y 21 de enero y las del 26, 27 y 28 del mismo mes se cancelaron por el mismo motivo.

Es la novena fecha de programación que se ha cancelado en lo que va del año del meeting de Parx Racing que se realiza durante todo el año. La jornada de competencias del miércoles tenía una programación de 11 carreras donde sobresalían dos Allowance de $50.000 entre las más importantes.