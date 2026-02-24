Hija de Catherine Fulop está a días de convertirse en madre junto a Paulo Dybala

Suscríbete a nuestros canales

Oriana Sabatini ha comenzado el conteo regresivo para la llegada de su bebé con el futbolista argentino Paulo Dybala. La hija de la actriz y exreina de belleza, Catherine Fulop, dará a luz en Roma, Italia, rodeada del amor de su esposo, familiares y amigos cercanos.

Hace días Catherine arribó a Italia con su esposo, Ova Sabatini, y su hija menor Tiziana, para acompañar a Oriana en todo el proceso.

Conteo regresivo

A través de Instagram la cantante y modelo posteó un carrusel de imágenes mostrando lo grande de su pancita, y muy abrazada con Paulo Dybala.

Ambos posaron con mucha clase y felices por el crecimiento de su hogar. Los fans de ambos enloquecieron al verlos tan sonrientes, llenando la publicación de Instagram de halagos.

“Muy tiernos. Los amo a los tres”, escribió la futura abuela Catherine en la publicación.

Sabatini y Dybala se casaron el 20 de julio de 2024 en una lujosa ceremonia en El Dok -Haras, Pilar, Argentina, tras seis años de noviazgo.

Una gran sesión de fotos

Los esposos posaron con mucho estilo bajo la lluvia. Ella llevó un traje sastre con un top negro, que dejó al descubierto su hermosa pancita.

Mientras que Dybala lució muy apuesto y casual con una chaqueta marrón y pantalón negro.

Un paragua fue la pieza clave para que ambos se taparan del agua, dejando unas imágenes llenas de moda a solo días de convertirse en padres.