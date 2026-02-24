Jockey zuliano lidera la estadística de jinetes en hipódromo de Ohio

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los circuitos hípicos que ha retomado sus actividades para intentar recuperar todas las jornadas perdidas por la tormenta invernal es Mahoning Valley. Este parque hípico, situado en Youngstown, Ohio, desarrolla sus programas los lunes, martes, miércoles y jueves de cada semana.

La presente temporada de carreras, que comenzó el 2 de enero, terminará el próximo 9 de abril. El líder de los jinetes es un venezolano que ha dejado una huella importante con su talento y arduo trabajo: se trata de José Armando Bracho.

Jockey zuliano manda en Ohio

Descendiente de una de las familias más hípicas y populares de Venezuela, José Armando Bracho comanda a los látigos en Mahoning Valley. Antes de iniciar la jornada de este martes 24 de febrero, su posición de líder está respaldada por los siguientes números:

20 victorias en 81 montas, para un promedio ganador del 25%

51% de sus actuaciones dentro del dinero (primer, segundo y tercer puesto)

Más de $390,000 producidos para los propietarios

En la cartelera de este lunes 23 de febrero, Bracho, de 29 años de edad, llevó dos ganadores al recinto de la victoria: Ekati’s Way en la tercera de la tarde, un Allowance Optional Claiming para el establo de Robert Cline, y Queen in the Deck, vencedora en la octava del turno, entrenada por Justin Radosevich.

Bracho conquistó su triunfo 800 en junio de 2025 y, a la fecha, cuenta exactamente con 892 victorias según la data de Equibase, lo que significa que su camino hacia las 1,000 fotos está más cerca de lo que se cree.

Compromisos de monta de José Armando Bracho

Para este martes 24 de febrero, el venezolano montará a tres ejemplares, mientras que para los días jueves y viernes firmó la misma cantidad de compromisos. Además, en la cartelera que ya fue elaborada para el lunes 2 de marzo, solo tiene dos purasangres por conducir.