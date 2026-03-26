Baseball Champions League: Conoce los resultados de la segunda jornada

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Durante este miércoles, 25 de marzo, se llevó a cabo la segunda jornada del Baseball Champions League en el estadio Alfredo Hard Helú (México) y es importante saber cómo quedaron los desafíos que se llevaron a cabo.

El duelo de primera hora entre Cocodrilos de Matanzas (Cuba) y el equipo CTBC Brothers (Taiwán), lo pudiste disfrutar en vivo y en señal abierta través de las pantallas de los especialistas en deporte, Meridiano Televisión.

Matanzas deja tendido a CTBC Brothers:

El choque de la primera hora fue una guerra de batazos, donde la novena que fue en representación de la liga cubana venció por la mínima 9 carreras por 8 a los asiáticos, tras dejarlos tendidos en la novena entrada.

En un intenso desafío, Matanzas llegó al noveno tramo arriba 8-6, pero los asiáticos igualaron las acciones 8-8 y en la parte baja, los cubanos respondieron nuevamente con la carrera definitiva.

El héroe de la jornada fue el derecho Luis Ángel Sánchez, quien conectó el hit de oro al right field cuando tenía compañeros en las esquinas, para sentenciar la victoria de Cocodrilos.

Disfruta de este duelo mañana por Meridiano Televisión:

Como en cada jornada de este evento internacional, podrás disfrutar de un desafío en vivo por Meridiano Televisión y para mañana, tendremos un duelo prometedor.

El compromiso que transmitirán los especialistas este jueves, será el de Cocodrilos de Matanzas (Cuba) contra Dantos (Nicaragua), un enfrentamiento que comenzará a partir de las 12:00pm en horario venezolano.